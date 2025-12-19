她怨「這天」想排特休 店長卻禁休 網不挺：會很討人厭





特休是員工的權利，但實際要申請，還是會遇到各種狀況。一名服務業工作的網友表示，自己想在12月30、31日請特休假，卻被店長以「全店禁休」為由拒絕，讓她十分不滿。



一名女網友在Threads表示，自己12月30、31日已安排事情，傳訊息給店長表示這兩天想請特休，但店長卻回「31日全店禁休」不准假。店長的回覆讓她不滿也無法理解，她認為，特休的日子本來就應該是讓員工自由安排，問「有誰可以跟我說一下為什麼不能用特休？」

此話題引發許多網友討論，網友的意見分為兩派，有網友看到「服務業」、「跨年夜當天」兩大關鍵詞，認為當天勢必會比其他天更為忙碌，當天排特休恐怕會引人非議：「當然可以休，但還是建議你換工作，每個工作都有淡旺季，像會計也會避開報稅月出國，你可以休假，只是會被列為不能同甘共苦的人」、「如果想要休跨年，真的不要做服務業」、「於情，班都排好了，你這樣請會很討人厭；於理，你的確有權利請特休」、「12／31要幫你講話都很難，跳槽去跨年可以休息的公司做吧」、「出社會十年給你的建議，用勞基法去爭取休假，理跟法你會贏，但往後漫長的職涯，你會很痛苦」。

但也有網友認為既然特休是員工的權利，就要尊重員工的安排，要求員工自願放棄某些特定日子安排休假不合理：「服務業悲歌，其實用特休，雇主不能限制員工，建議直接給他開天窗，然後檢舉他，這種爛風氣真的要改」、「公司也是說禁休31日，但我照樣用特休」、「12/31忙得要死，店長也不會多給錢，想請特休還要被靠北」。



在一片爭論中，也有當老闆的網友提出自己的做法：「我直接店休，大家都去玩吧」、「我有3個正職員工，兩個都放12/31，我親自自己下去做！現在留人不容易，當然能配合我的 ，我也願意多給獎金，但不強求」。

