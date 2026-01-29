她悠閒在家驚見「電視在報自己死訊」 傻眼拍片澄清！網酸：連自己人都能在新聞裡被殺

以色列女子發現自己被電視新聞誤列為伊朗抗議死者，拍片澄清仍健在。（翻攝自instagram/nnnnoya）

一名以色列女子近日在家中觀看晚間新聞時，意外發現自己竟被電視台列為「在伊朗抗議中喪生的猶太裔人士」，不僅姓名錯置、身分錯認，連死因都被完整描述，讓她當場傻眼，這起離譜誤報曝光後迅速在社群平台發酵。

活人怎麼會被報成死人？ 妹子在電視上「看到自己死訊」

據外媒報導，這名以色列女子名為錫安（Noya Zion），她日前收看以色列第12頻道新聞時，驚見畫面中出現自己的照片，卻被標示為「死於伊朗抗議活動的猶太裔人士之一」。

報導內容甚至將她誤認為另一名名叫賈瓦赫里安（Sanaz Javaherian）的示威者，指稱該名女子在伊朗遭安全部隊逮捕後毆打致死。畫面播出時，錫安本人正坐在家中，對這突如其來的「死亡宣告」感到難以置信。

「我還活著，半小時後要去健身」面對錯誤報導，錫安隨即在社群平台上傳影片澄清，直言這是她人生中最荒謬的時刻之一。

錫安在影片中表示：「我真的不敢相信會發生這種事。我現在就在家裡，這輩子從沒踏進過伊朗。」也坦言，這樣的錯誤不僅令人震驚，更讓她憂心個人照片與身分被媒體隨意挪用，恐帶來後續安全與隱私風險。‍

父親幽默回擊

錫安的父親則以諷刺口吻回應事件，在社群平台發文表示，女兒可能只是外型與以色列影集《德黑蘭》女主角 Niv Sultan 有些相似，並寫道：「我們的Noya上週根本沒去德黑蘭，這家電視台簡直一群傻子。」

事件曝光後迅速在 X等平台延燒，不少網友批評這是嚴重的新聞失誤，也有人嘲諷：「宣傳做得太用力，連自己人都能在新聞裡被『殺』一次。」

另一方面，伊朗近期再度出現大規模示威與動盪，起因與經濟壓力、貨幣貶值等問題有關。伊朗官方指控有外國勢力介入並煽動衝突，相關死傷與責任歸屬，國際間仍存在高度分歧，各方說法尚待獨立查證。

