她想分手約談話 竟遭前男友兄弟檔聯合性侵

西班牙馬拉加（Málaga）地區近期發生的集體性侵案震驚社會，其中一名嫌疑犯已經不是第一次犯案。這名年僅19歲的嫌疑人，竟然在13歲時曾與他的哥哥共同性侵前女友，當時他因未成年而逃過刑事起訴，如今又因犯下性侵案，再度遭逮。

根據《SUR in English》報導，2020年2月，該名嫌犯將前女友帶到他哥哥居住的房子裡，聲稱要私下談話，因為女孩想結束這段關係。他在臥室試圖性侵女孩遭拒後，隨後與哥哥共同性侵女孩。儘管司法機關最終證實這對兄弟是共同犯案，但由於案發時這名少年未滿14歲，不具備刑事責任能力，因此無法在少年法庭被起訴。他的哥哥當時已滿18歲則因性侵未滿16歲的未成年人，被判處14年監禁，後經安達盧西亞高等法院同意，減刑6個月，最終被判13年半監禁，外加7年緩刑，並被禁止在16年內接近或聯繫受害者。

現年19歲的犯嫌於去年10月底再度犯案，於馬拉加某間俱樂部附近，和另兩名同夥輪流性侵一名18歲女子。警方根據俱樂部提供的照片，將3人全數逮捕。

3名嫌犯皆被羈押候審，不得保釋。辯方律師聲稱，司法判決的動機更多是受到當前社會氛圍和此類案件引發的恐慌的影響，而非完全基於證據本身。他們辯稱起訴書中可能存在一些前後矛盾之處，並指出，鑑於被告否認了所有指控，且在出庭期間始終堅稱雙方關係屬自願，因此仍應堅持被告的無罪推定原則。

