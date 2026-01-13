她愛吃「1早餐」竟肝癌！醫曝「這些食物」超毒

生活中心／尤乃妍報導



說到國民早餐，許多人會想到「花生醬吐司」，不過營養功能醫學專家劉博仁分享，曾經一名女患者不喝酒，沒有B肝或C型肝炎，但卻檢查出肝癌併發肺臟轉移，問題就出在她幾乎每天都在吃被「黃麴毒素」汙染過的花生醬。









她狂吃「這早餐」20年竟嚴重肝癌？醫囑小心「這些食物」有藏毒！

曾有知名品牌花生醬被查出「黃麴毒素超標」，引發不少民眾擔憂黃麴毒素造成的危機。 (示意圖，非關此新聞／民視新聞）

一名女患者因消化不良到醫院檢查，平時不喝酒，沒有B肝或C型肝炎，但卻檢查出肝癌併發肺臟轉移，營養功能醫學專家劉博仁推測，問題就出在她非常愛吃遭黃麴毒素污染的「花生醬」。

黃麴毒素是什麼？

黃麴毒素是由黃麴黴菌和寄生麴黴等黴菌，在高溫潮濕環境下產生的一種天然毒素。它是目前已知毒性最強的黴菌毒素之一，已被世界衛生組織列為第一類致癌物。黃麴毒素最大的風險來自於它對「肝臟」的攻擊。它會破壞 DNA、引發突變，長期下來容易導致慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。如果同時有 B 型肝炎病毒，罹患肝癌的風險會大幅上升。此外，它也會抑制免疫系統功能，讓人變得容易疲倦、感染、過敏體質加重。對於孕婦與小孩，還可能影響胎兒發育與神經系統健康。動物實驗也顯示，它會影響精子品質，造成生殖力下降。

食物若發霉就應立即丟棄，避免食用，否則黃麴毒素吃下肚嚴重恐致癌。 (示意圖，非關此新聞／民視新聞）

哪些食物可能含有黃麴毒素？

日常中許多我們熟悉的食物，若「保存不當或製程不良」，都可能遭受污染：

1.花生、玉米、米、豆類、堅果類（如開心果、杏仁）

2.辣椒粉、咖哩粉、八角、花椒等乾燥香料

3.豆鼓、腐乳、豆乾等加工發酵豆製品

4.乳牛若吃下含 AFB1 的飼料，其乳汁中可能含有 AFM1

日常防黃麴毒素的5大守則

1. 堅果與花生買小包裝、開封後冷藏，不囤積

2. 不吃發霉、變色或有異味的穀物與乾貨

3. 優先選擇有檢驗合格標章的產品

4. 熟食如腐乳、豆乾等

5. 自製發酵食品要注意清潔、低溫與保存時間

