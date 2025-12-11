她慘被潑熱水毀容！韓國男稱：變醜就無法離開我

韓國男友向泰國女子潑熱水，稱「如果你的臉受傷了，你就哪兒也去不了」。圖／翻攝自臉書

「如果你的臉受傷了，你就哪兒也去不了」一名韓國男子說。一名泰國女子日前在社群發文求助，指控其男友趁她睡夢中「潑熱水」，導致臉部燙傷，雖然事後男友向她道歉尋求原諒，不過女子並不妥協，找來一名泰文翻譯，協助她於韓國提出訴訟、辦理離婚程序。

根據泰國媒體《The Thaiger》及韓國媒體《JTBC》報導，3日一名泰國女子在社群指出自己遭到韓國男友毆打，晚間睡覺時，男友還將滾燙熱水潑在她臉上，導致臉部燙傷；隨即男友向她道歉，稱「如果你的臉受傷了，你就哪兒也去不了」，坦言想藉由變醜讓女子無法投入其他男人的懷抱，懇求原諒以維持這段戀情，並承諾會照顧女子。

女子當下害怕又感到氣憤，因沒有足夠金錢前往就醫，只好同意男子一同前往醫院治療；事後女子在社群發文求助，強調需要一名翻譯，協助與當地警方溝通，以便對男友提起訴訟。

隨即一名泰文翻譯挺身而出，並承諾會一直協助她直到案件結束，而該名翻譯和她的朋友也曝光女子傷勢，只見整張臉被紗布包裹著，露出眼睛和嘴巴，五官明顯腫痛。

事件曝光，許多網友猜測女子可能是非法入境韓國、嚴重依賴男友才會發生糾紛，不過翻譯則指出，女子持有韓國電子旅行許可（K-ETA）合法入境，且她先前已登記結婚，目前只是短期居留，因此難以負擔醫療費用。

女子事後也回應自己不想再繼續這段關係，目前她已支付約200萬韓元（約新台幣4.2萬元）的醫療費，約需2週時間進行治療；截至9日已籌集420萬韓元（約新台幣8.9萬元）治療費，將進一步申請離婚訴訟。



