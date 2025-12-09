她慘被當玩具虐待！「自我麻醉6小時」差點命喪舞台





讓自己處於麻醉動彈不得的狀態，置身觀眾面前，究竟會發生什麼事？南斯拉夫一名女性藝術家，曾透過這樣驚悚不已的表演，學到沉痛教訓，她在這樣的行為藝術實驗中，慘被當成玩具，遭到宛如暴徒的失控群眾任意虐待，差點命喪舞台！

「自我麻醉」實驗觀眾反應

出生於南斯拉夫的瑪莉娜．阿布拉莫維奇（Marina Abramović）有「行為藝術教母」之稱，諸多創意發想的表演，至今仍影響許多後人，大膽前衛表演風格也引起不少爭議。

瑪莉娜曾為了測試觀眾與表演者的關係，挑戰自我身體極限，於1974年在義大利自我麻醉，進行一場名為「節奏0」（Rhythm 0）的行為藝術表演。當時桌上擺放72件物品，包括玫瑰、蜂蜜、香水等令人愉悅的東西，也有口紅、剪刀、匕首，甚至還有裝著一顆子彈的手槍，藉此實驗觀眾的反應。

行為藝術教母透過「自我麻醉6小時」大膽表演，實驗觀眾的反應。圖片來源：Youtube、Rhythm 0

「上膛手槍」引爆觀眾衝突

瑪莉娜開演前向觀眾表示「自己的身體將會麻醉6小時」，雖然無法動彈仍保有意識，宣告大家可以對她的身體進行任何動作，且不會被追究法律責任。

起初沒人敢有動作，只是擺弄瑪莉娜的身體，漸漸的有人越來越大膽，不僅用口紅塗鴉身體、剪碎衣服，有很多人還惡意騷擾她的身體、拍下她衣衫凌亂的照片，讓她自己拿著、還有人將玫瑰刺進到她腹中、用剪刀割她、吸她的血！直到有人讓她拿著上膛手槍，且壓下她的手指，看她是否會扣下板機時，這才遭到別的觀眾阻止，雙方也為此發生衝突。

行為藝術教母透過「自我麻醉6小時」大膽表演，實驗群眾反應。圖片來源：Youtube、Rhythm 0

「過份信任觀眾」她一夜白髮

整場表演瑪莉娜猶如玩具般，慘遭施暴虐待，過程中肢體雖無法反應，但眼裡滿是淚水。演出結束後，瑪莉娜帶著鮮血與眼淚走向人群，但擔心遭到報復的群眾紛紛逃竄。瑪莉娜表示，表演結束隔天，有很多觀眾打給藝廊道歉表示「不知道自己為什麼會做出這些（虐待瑪莉娜）事情」。

後來瑪莉娜於受訪時透露，這次行為藝術實驗帶給她的省思，表演結束後她獨自返回房間，沒能停下回想瘋狂演出的過程，甚至陷入負面情緒，隔天身體還出現了「一夜白髮」的異狀，對於自己過份信任觀眾的舉動，感到懊悔不已：「這次經歷讓我發現，如果你把決定權交給公眾（觀眾），他們可能會殺了你（離喪命也不遠了）」。

此次瑪莉娜的藝術實驗，雖然為其表演史寫下獨特篇章，卻也付出極其高昂的代價。曾有網友看完後，忍不住留言感嘆：「該慶幸的是，還有人去救」、「鬼其實不可怕，可怕是人性貪惡」、「如果是麻醉到無意識，然後密室裡一個人一個人進去，可能被分屍了吧」。理性派網民則不認同這樣的表演：「這種活動可能觸犯引誘他人犯罪，為了藝術根本不需要這樣冒險！得不償失」！

瑪莉娜激進的行為藝術，時常挑戰巔覆觀眾的感官與想像，相關歷程被拍成紀錄片《凝視瑪莉娜》（Marina Abramovic: The Artist Is Present）。電影介紹指出，瑪莉娜創作能量豐沛且驚世駭俗，她曾與骷髏同睡，將鞭子、手槍交給觀眾對她任意處置等，多次差點因表演喪命，但她對藝術的奉獻深受肯定，除了於1997年獲得威尼斯雙年展金獅獎，也在2003年獲紐約舞蹈與表演藝術獎，及國際藝評人協會最佳商業畫廊表演獎等，她的藝術精神不僅引起世人震憾，關於表演與道德的邊界，至今也持續掀起正反不一的評價。

