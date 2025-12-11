她懷孕9月卻慘遭生母剖腹奪胎！胎兒被取出後丟進垃圾桶 生父竟是繼父

寇特妮與布萊德利雙雙被警方逮捕，兩人分別為死者麗貝卡‧帕克的生母與繼父。（圖／Missaukee County Sheriffs Office、翻攝自FB，Rebecca Kay Falor）

美國密西根州一名22歲懷孕女子麗貝卡‧帕克（Rebecca Park）於11月初失蹤後，被發現陳屍於森林中，其母親寇特妮‧巴塞洛繆（Cortney Bartholomew，40歲）與繼父布萊德利‧巴塞洛繆（Bradly Bartholomew，47歲）被控與此命案相關。法院文件顯示，寇特妮向警方供稱，她曾用刀將女兒腹中的胎兒剖出，並稱該胎兒的父親正是她的丈夫亦即帕克的繼父。

根據《紐約郵報》（New York Post）與《People》綜合報導，法庭文件揭露，寇特妮在最初訊問中否認涉案，但在警方出示手機定位證據後改口，供稱她曾親手以手術刀剖開女兒的腹部、取出胎兒，並表示案發時帕克尚未死亡，仍意識清楚，而布萊德利則持刀架在女兒喉嚨威脅。

廣告 廣告

寇特妮供稱她「只是想救孩子」，並聲稱計畫將嬰兒交由帕克的未婚夫理查‧法勒（Richard Falor，43歲）撫養。寇特妮也透露布萊德利是胎兒的生父，兩人疑因其無法合法收養子女而謀害帕克奪胎。這起案件涉及多名家族成員與複雜的關係網。帕克自幼由養母史蒂芬妮‧帕克（Stephanie Park）扶養，並未與生母同住。

根據檢方指出，寇特妮曾向警方坦承，早在案發數月前，布萊德利便曾談論要當著法勒面前將胎兒取出。此外，寇特妮與帕克的21歲妹妹金柏莉‧帕克（Kimberly Park）也分別向調查人員表示，自己與法勒曾有戀愛關係。命案發生後，帕克遺體被棄置於森林邊坡，以落葉掩蓋。胎兒則先被放入冷藏箱，再以垃圾袋包裹後丟棄於垃圾桶。

另據寇特妮供詞，嬰兒出生時未曾呼吸。警方後續調查中發現寇特妮曾傳簡訊給其妹妹，謊稱她本人生下一名嬰兒，目前在新生兒加護病房接受治療，幾日後又稱孩子已死亡。更令人震驚的是，檢方指出，布萊德利過去曾因性犯罪列入登記名單，並因違反相關條件而遭判刑180天。

他供稱寇特妮長期渴望撫養嬰兒，並坦承其妻「有能力動手切開自己的女兒取出孩子」，更稱自己只是執行「她所主導的計畫」。帕克的妹妹金柏莉則在11月26日被捕，被控妨害證據、虛報重罪及在警方調查暴力犯罪期間提供不實資訊。檢方表示，金柏莉誤導警方稱帕克遭到繼父重擊頭部後癲癇發作，被帶離現場。

與此同日，法勒則因涉嫌販售甲基安非他命另案遭逮捕，並於12月2日出庭否認指控。目前，寇特妮與布萊德利分別面臨多項罪名，包括一級預謀謀殺、重罪謀殺、酷刑、共謀酷刑、對孕婦施暴致死胎與共謀攻擊孕婦等，每項罪名皆可處終身監禁。

除此之外，他們亦被控非法拘禁與遺體移動，法院已裁定兩人不得保釋。據韋克斯福郡檢察官約翰娜‧凱瑞（Johanna Carey）在庭上表示，這起案件是「惡意具象化」，兩名被告「策劃周延，甚至進行研究」，本案為一起充滿預謀的酷刑與殺害行為。

當地檢察官指控兩名被告預謀策劃犯案，並以惡意具象化形容此案。（圖／翻攝自X，@nypost）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

歌手邱軍酒駕釀死「控媒體公審」 聲請不採國民法官審判遭駁

台南人都譴責！「滷肉飯淋1配料」變邪教料理 全網崩潰：我貸款也要告你

請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分