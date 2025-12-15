她懷胎同時長10公斤巨瘤！腹腔受孕奇蹟誕男嬰

美國洛杉磯塞達斯-西奈醫學中心近日發布一起罕見醫療案例。41歲護士蘇茲羅培茲原定接受手術切除多年來持續增生的卵巢囊腫，術前例行驗孕竟呈現陽性反應。身為緊急醫療室護士的她，長期受卵巢疾病困擾，起初認為是腫瘤導致的假陽性。

當她告知丈夫安德魯後不久，腹部劇痛隨即發作，被緊急送往醫院。產科主任歐茲梅克醫師表示，影像掃描顯示蘇茲的子宮完全空無一物，胎兒實際位於腹腔內，緊鄰著重達10公斤的囊腫。胎兒的頭部靠在脾臟下方，臀部則貼近子宮。歐茲梅克醫師坦言，在其職業生涯中從未見過此類案例。

醫院緊急動員30位專家組成醫療團隊，包括高危妊娠科醫師、婦癌外科、麻醉師與新生兒加護團隊。協同醫師曼努爾將囊腫移位後，歐茲梅克團隊迅速完成剖腹接生。然而蘇茲隨即出現嚴重出血，麻醉師桑契斯醫師緊急啟動高流量輸血裝置，總計輸入11袋血液才穩定狀況。

新生兒命名為Ryu Lopez，出生時體重約3.6公斤，經短暫使用呼吸器後即恢復自主呼吸。新生兒科醫師黛雅妮姆表示，Ryu在短短兩週內就達成所有健康指標，打破所有預期。

腹腔妊娠屬於極為罕見且高風險的異位妊娠類型。根據美國醫學會雜誌資料顯示，破裂型異位妊娠佔懷孕相關死亡的2.7%。胎兒通常無法存活至足月，對孕婦本身也構成極大威脅。在極少數情況下，腹腔妊娠可維持至胎兒成形，但風險極高，須由跨專科團隊全程監控處置。

蘇茲術後轉往新生兒加護病房與寶寶相聚，期間全力投入康復。她特別感謝護理師卡門查維茲全程陪伴，協助醫師說明病情，還陪同向女兒解釋這段特殊經歷。丈夫安德魯表示，Ryu與蘇茲是他生命中的奇蹟，所有的禱告都得到回應。蘇茲則認為每天都是上帝給的禮物，不再浪費每一分一秒，這個孩子是為了向世界證明奇蹟真的存在。

