她戒麵包「改吃冰地瓜綠香蕉」不運動也能甩5公斤

基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫師錢政弘分享，一名三十多歲上班族女性僅調整早餐內容，在沒有增加運動的情況下，3個月內體重從76公斤降至71公斤，輕度脂肪肝問題也獲得改善。

一名三十多歲上班族女性僅調整早餐內容，在沒有增加運動的情況下，3個月內瘦5公斤。（示意圖／123RF）

錢政弘在《祝你健康》節目中表示，這名女子原本因輕度脂肪肝在門診追蹤，三個月後回診時，他發現女子的脂肪肝已經消失，體重也減輕五公斤。當他詢問女子是否有運動習慣時，女子回答並沒有，但在早餐飲食上做了調整。

該名女子過去習慣以麵包作為早餐，這三個月來改成以「水煮蛋、黑咖啡、地瓜、香蕉」相互搭配，不一定全部食用，但食用時必定遵守兩項原則。錢政弘指出，第一項原則是食用冷藏過的地瓜，第二項原則是挑選外皮偏綠色、沒有黑點的初熟香蕉。

廣告 廣告

地瓜經過冷卻後會產生抗性澱粉，這種澱粉較難被腸胃吸收，食用後比較不容易發胖。（圖／Photo AC）

錢政弘解釋，地瓜經過冷卻後會產生抗性澱粉，這種澱粉較難被腸胃吸收，食用後比較不容易發胖，同時有助於穩定血糖。至於初熟、外皮偏綠的香蕉，糖分含量較低，也有助於控制體重。他特別提醒想減重的民眾，千萬不要選擇帶有黑點的過熟香蕉，雖然吃起來香甜可口，但容易導致發胖。

針對民眾可能擔心早上趕時間無法準備早餐的問題，錢政弘表示，依照上述女子的早餐範例，準備過程一點都不麻煩。水煮蛋、地瓜與香蕉都可以在前一天準備好放入冰箱，早上只需要多泡一杯咖啡即可。他分享自己的做法，連水煮蛋都懶得煮，只要把生雞蛋放入電鍋，加入少許水後按下按鈕，就能煮成熟蛋，既簡單方便又能補充蛋白質。

延伸閱讀

影/解放軍2026開年大動作！4艘萬噸大驅「同框」赴黃海演練

民進黨高雄初選廝殺激烈！陳其邁喊：這一局團結很重要

海巡隊員成共諜洩密貪57萬 遭判刑7年8個月