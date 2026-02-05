她打拼25年「領嘸退休金」 血汗工場「拒給72萬」下場曝！

社會中心／江姿儀報導



不少人辛苦工作多年，為的就是退休之後能好好享受人生，沒想到竟然有公司以「周轉不靈」為由，拒給員工推休金！1名女員工小雅（化名）任職某零售業連鎖工場超過25年，退休時卻沒有如期領到退休金，憤而提告追討。然而公司關閉全國多間實體店面，主張「周轉不靈」，遭地方法院判處敗訴，被要求補繳退休金、勞退金。





她打拼25年「領嘸退休金」怒喊告 血汗工場「拒給72萬」竟辯：周轉不靈！

小雅工作超過25年，退休時卻沒有領到退休金，憤而提告追討。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

判決指出，小雅1998年進入該間零售業連鎖工場工作，直到2025年公司關閉全國多間店面時，已經服務超過25年，資歷深厚退休前月薪4萬8000元，因已滿一定年限，申請退休。2024年底，小雅與公司達成協議，依約按照舊制領取退休金，金額為72萬元。然而公司未依約履行，並沒有給小雅退休金。小雅見公司違約不給付，氣憤告上法院，追討退休金及積欠未給款項，而且她還有多達55天的特別休假未休，換算成工資為8萬8000元。她曾出差到各縣市巡店、開會，事先代墊交通費，總計4015元，事後憑車票收據請款時，公司卻冷處理。





她打拼25年「領嘸退休金」怒喊告 血汗工場「拒給72萬」竟辯：周轉不靈！

台南地方法院判決公司敗訴，公司須給小雅81萬多元，包含退休金72萬元、特休工資與代墊款項。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）





此外，公司還被抓包，有2個月沒有為小雅提撥勞退金，共欠款5496元。審理期間，公司未出庭，僅透過書面辯稱，因合作廠商未付清標案款項，造成公司「資金周轉困難」，因此並非惡意拖欠退休金。法官認定，公司須自行承擔任何營業風險與債務爭議，不能以此拒付員工薪資或退休金，最終判決公司敗訴，須給小雅81萬多元，包含退休金72萬元，以及9萬2015元的特休工資與代墊款項，並補提繳5496元至其勞退專戶。





