她打瘦瘦針下場慘了！醫見「食物塞滿腸」：胃癱瘓了

生活中心／李明融報導

近期標榜能快速減重的「瘦瘦針」或「瘦瘦糖」深受追捧，許多民眾在實測後紛紛分享體重明顯下降的成效，然而背後的健康風險也隨之浮現。近日傳出一名54歲女性因上腹部劇烈脹痛就醫，即便已配合醫囑空腹長達12小時，檢查後竟發現胃部與十二指腸內仍殘留大量未消化的食物，罕見病況令醫師震驚；經詢問才得知該患者曾連續施打3次瘦瘦針，且即便在停藥3週後，嚴重的胃排空延遲症狀仍未見改善。

她打瘦瘦針下場慘了！空腹12小時「仍滿肚食物渣」醫：胃癱瘓了

婦女因上腹極度脹痛，經檢查後才發現可能是施打「瘦瘦針」所致。（示意圖，非當事人／民視新聞資料照）

台南安南醫院副院長許秉毅近日在臉書分享這起臨床案例。該名 54 歲婦女因上腹極度脹痛、苦不堪言而求醫。令人驚訝的是，儘管病患已禁食 12 小時，胃鏡檢查卻顯示其胃部與十二指腸內依然塞滿食物。許醫師第一時間便察覺這可能是施打「瘦瘦針」所致，經詢問後，女子坦承約 2 個多月前曾施打過 3 次瘦瘦針，且從第 2 針開始就出現嚴重脹氣，即便停藥 3 週後症狀依舊難熬。

醫師提醒若施打劑量過高或增壓速度過快，可能會引發「胃癱瘓」。（示意圖／翻攝自X）





預防胃衰竭 醫籲：劑量勿增加過快



許醫師指出，瘦瘦針的藥理作用包含減緩胃排空，藉此延長飽足感。然而，若施打劑量過高或增壓速度過快，極少數人（發生率估計約 1/1,000）可能會引發「胃癱瘓」，導致嚴重的食物滯留。醫師提醒，若施打期間出現明顯上腹脹痛，可能涉及胃癱瘓、胰臟炎或膽囊炎，應立即停藥並就醫。此外，為避免肌少症，施打者應增加蛋白質攝取並適度運動。最後，醫師特別警告，曾施打瘦瘦針的民眾若需進行手術，務必主動告知麻醉醫師。建議術前應至少停藥 1 週以上，以確保手術時胃部已排空，避免術中因嘔吐引起致命的「吸入性肺炎」。

原文出處：她打瘦瘦針下場慘了！空腹12小時「仍滿肚食物渣」醫：胃癱瘓了

