她打瘦瘦針沒瘦還「糖上癮」 醫急籲1類人別打：副作用一堆

「瘦瘦針」近來成為熱門的減重工具，不過，家醫科醫師王姿允分享，一名60歲女性施打猛健樂後，出現胃食道逆流、噁心嘔吐等症狀，原本不愛甜食的她，還有「糖上癮」情況。她強調，對於BMI正常的人來說，使用這類藥不僅體重沒減輕，還可能有一堆副作用。

王姿允19日在臉書粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」發文指出，一名BMI22的60歲女性前來看診，透露因為想減肥而在其他地方施打俗稱「瘦瘦針」的猛健樂。

沒想到，打完後不僅完全沒瘦，又有胃食道逆流、噁心嘔吐，而且本來不喜歡吃甜食的她，變得超想吃甜食，有點糖上癮的症狀。

王姿允表示，對於體重正常、血糖正常、不太吃甜的人來說，使用猛健樂，反而可能導致輕微低血糖，讓身體想吃甜食來平衡；再來是腸胃蠕動變慢，高纖維、蛋白質、油脂等在胃裡排空變慢，而甜食在口腔就能分解成能量，胃就會傾向這類快速升糖食物。

還有，多巴胺的來源被藥物壓制後，有些人用藥後情緒會變得很平淡，甜食變成最容易取得的快感刺激，這是典型的「reward substitution（獎賞替代）」，都是身體遇到低能量狀態時的本能反應。

王姿允說，這名60歲女性只需減掉2至3公斤脂肪，有其他做法也能做到，其他如三酸甘油脂過高、長期慢性便秘、脹氣同樣藉由治療達到改善。

王姿允提醒，猛健樂用在BMI正常的人身上，真的弊大於利，呼籲民眾施打前務必謹慎評估。

