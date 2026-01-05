她打開地圖秒鼻酸！Google拍到「不該出現的身影」 催淚故事曝震驚萬人

生活中心／王文承報導

一名女子近日分享一段感人經歷，她在瀏覽Google街景時，竟意外看見已過世多年的愛犬「小不點」出現在家門口。（圖／翻攝自Google官網）

隨著科技日新月異，Google地圖早已成為生活中不可或缺的工具，其中的「街景」功能不僅能幫助找路，有時甚至會讓人意外找回一段珍貴回憶。一名女子近日分享一段感人經歷，她在瀏覽Google街景時，竟意外看見已過世多年的愛犬「小不點」出現在家門口。畫面中，狗狗呆萌地望著鏡頭，彷彿被安排好，透過街景告訴主人：「我在汪星過得很好，不要難過。」這一幕瞬間讓人鼻酸落淚。

她開Google地圖鼻酸 催淚故事曝萬人震驚



一名女網友在社群平台《Threads》上發文表示：「在地圖上看到已逝的寵物，真的會一陣鼻酸，小不點還是一樣可愛，你過得好嗎？」並附上 Google 街景截圖。畫面中可見，一隻白色瑪爾濟斯歪著頭，好奇地盯著街景車鏡頭，模樣十分可愛。原PO透露，當她點開街景、轉過轉角的那一瞬間，心跳彷彿漏了一拍，這份來自2011年的驚喜，讓她彷彿回到與愛犬相伴的美好時光。

更令人瞬間流淚的是，她還在街景中發現，當年疼愛小不點的阿嬤，也出現在畫面裡。原PO感性地說：「阿嬤在2009年到2022年之間的六次實景地圖中出現了三次，她現在一定在天堂，和小不點一起過著快樂又悠閒的生活吧。」

貼文曝光後，瞬間感動無數網友，「街景車開來的那一刻，牠好像知道未來某一天你會看到，這是狗狗送你的跨越時空的禮物」、「看到你說牠已經去汪星球，我瞬間鼻子一酸」、「牠偷偷給你的驚喜，讓你知道牠一直都在」、「看到這篇眼淚直接掉下來」、「你的狗狗用另一種方式再度與你相見，告訴你牠過得很好」。

也有不少人分享自己類似的經歷，「我也在地圖上看到去天堂六個多月的布丁」、「我其實很少開街景，因為上面有我已過世的媽媽」、「謝謝 Google 幫我記錄『電池』還在的時候」。這些意外留下的畫面，成了生者與逝者之間的回憶連結，也讓原本冰冷的科技，多了一份溫柔的人性光芒。

更有網友提醒原PO一定要趕快截圖保存，避免日後Google地圖更新而消失，「很多影像之後可能會被覆蓋，一定要存到自己的雲端，真的太珍貴了！」對此，原PO也回應表示，會好好收藏這份回憶，並相信小不點和阿嬤在天上一定過得很好。

