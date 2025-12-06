她批賴瑞隆危機處理糟糕 竟遭台派學者出征

▲民進黨立委賴瑞隆爭取代表民進黨參選2026高雄市長，但卻被爆出，8歲兒子在校霸凌同學。（圖／記者葉政勳攝，2025.06.28）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆爭取代表民進黨參選2026高雄市長，但卻被爆出，8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，未來是否還能繼續代表民進黨出戰，備受關注。前立委謝欣霓批，賴瑞隆的處理事情能力非常糟糕，結果遭旅美學者翁達瑞轟，跟著藍媒起舞，動機可疑。

謝欣霓說，每一個政治人物遇到危機的時候，就是展現解決問題的能力的表現！很多人說不該將小孩的事情放在政治層面，但明明可以在校園內解決的事情，為什麼會造成新聞事件？齊家、治國、平天下，只能說這位民代的處理事情能力非常糟糕。

翁達瑞留言回應，「事情有兩造，若對手要爆料給媒體，當事人也無法控制。你繼續跟著藍媒起舞，動機可疑。」謝欣霓說，「我在我自己的臉書寫我的想法，不需要有什麼動機。您認為他是個優秀的市長有危機處理能力，您就依您的社會影響力去支持他！」翁再回，「這種貼文對提升台灣政治有何助益呢？何況當事人還同屬台派！」

資深媒體人周玉蔻也留言說，「家家有本難念的經。」

