她批韓國瑜正在創紀錄：史上最失職、最破壞憲政制衡的立法院長

記者李鴻典／台北報導

朝野針對財劃法議題不斷攻防，媒體報導府院高層已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，停砍公教年金修法也規劃朝此方向辦理；政治評論員吳靜怡今（15）天表示，韓國瑜堂堂院長被傅崐萁玩小，一整年，把立法院一路從大罷免、倒閣推到面臨國會解散的懸崖！

吳靜怡指出，立法院這一年，從「大罷免浪潮」到「倒閣討論」，再到如今逼近「國會解散」的懸崖，並不是人民突然激進，而是國會自己一步一步走到今天，而這條路，正是由立法院長韓國瑜放手、縱容，讓國民黨團總召傅崐萁全面操盤所製造出來的。

吳靜怡進一步指出，行政院長卓榮泰多次讓立法院重新檢視具重大政治爭議的議案，如財劃法、憲訴法、選罷法等，希望以憲政框架化解行政與立法權衝突，卓榮泰也多次強調「沒有必須執行的壓力」，暗示可能不副署、不公布爭議法案，但韓國瑜始終放任藍白立委以人數優勢快速否決，更未邀行政院說明、無實質討論，違反議事倫理，若卓榮泰不夠強勢，就會豢養出「立法獨大」的怪獸！

吳靜怡也提報，大罷免的崛起是從國民黨與民眾黨不斷聯手惡意癱瘓憲法法庭運作、報復性刪凍國家行政預算、刻意讓行政部門陷入施政困境，以及整體國會失序亂象，塑造出立法權一院獨大的「憲政怪獸」，讓立法凌駕於行政權，迫使公民走上街頭，引發青鳥運動延續，公民上街抗議、發起大罷免！但韓國瑜、傅崐萁、黃國昌因為罷免失敗，持續惡意癱瘓憲法法庭，讓明明涉嫌違法亂紀的法案，變成沒有法庭可以仲裁。

吳靜怡還表示，韓國瑜上任後，立法院實際的操盤權，很快就交到傅崐萁體系手中，不是因為傅崐萁比較專業，而是因為傅崐萁非常清楚如何利用程序、紀律、交換，把立法院變成政治防火牆；韓國瑜一再違反院長中立原則，讓院長淪為傅崐萁的「手下」，讓立法院成為黨的政爭工具，立法院刻意不斷延會，就像是韓國瑜院長為涉嫌違法的立委們開啟「保護傘」，更創下七月初開會僅花了30秒散會的荒謬舉止，比小朋友開班會還隨便。

吳靜怡感嘆，立法權膨脹可能導致國家運作癱瘓，到底是韓國瑜壞還是笨？讓立法院持續不溝通、不修正、不回應、只靠表決輾壓，讓自己一步一步關掉所有煞車。

吳靜怡說，韓國瑜院長應該是為人民固守憲政穩定的角色，這次卻讓卓榮泰冒著被倒閣的風險站出來擋下失序列車，同時，若倒閣就讓立法院面臨解散！明明可以院際協商，卻非要玩成「膽小鬼遊戲」的硬碰硬，這不是強硬，是逃避責任。

或許不是王金平院長當得太好，才讓人懷念，而是韓國瑜，恐怕真的正在創造一個紀錄，史上最放任、最失職、最破壞憲政制衡的立法院院長。

