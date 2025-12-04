她把懷孕女兒肚子割開「挖出胎兒」 檢痛批：邪惡的化身！

這名母親涉嫌殺害自己懷孕的女兒，並把女兒腹中的胎兒挖出來。圖／The Missaukee County Sheriff's Office

美國密西根州一名40歲女子科特尼·巴塞洛繆（Cortney Bartholomew），被指控對自己22歲、懷孕39週的親生女兒下手。她涉嫌虐待、謀殺自己的女兒，活生生地把已經成形的胎兒從女兒的肚子裡挖出來，被檢方指控一級謀殺，檢察官怒批她是「邪惡的化身」。

據太陽報報導，被殺害的麗貝卡·帕克（Rebecca Park）在懷孕將近39週時，到母親科特尼·巴塞洛繆家中作客，之後就失蹤了。警方動員搜查她的下落，直到3週之後，才有人在休倫-馬尼斯蒂國家森林（Huron-Manistee National Forest）發現麗貝卡·帕克的屍體，但是她的肚子被剖開，裡面沒有胎兒。

檢方依據驗屍報告說明，麗貝卡·帕克被帶到森林裡，胎兒是活生生的被人從她的肚子裡挖出來的，手段極其殘忍。

檢警經過調查之後，本週起訴了死者的母親科特尼·巴塞洛繆和死者47歲的繼父布拉德·巴塞洛繆（Brad Bartholomew），他們兩人被控一級謀殺、酷刑、攻擊孕婦致其死亡等罪行，且不得保釋。

檢察官喬安娜·凱莉（Johanna Carey）在法庭上指出，死者的母親和繼父將死者誘騙到家中，強迫她坐上車子，然後把死者帶到森林的深處，據稱兩人在那裡用利刃刺傷死者，迫使死者只能躺在地上，接著當場剖開她的肚子、拉出子宮、挖出嬰兒，導致她和嬰兒死亡。

喬安娜·凱莉說，這是一起極為可怕的兇殺案，「說真的，這就是邪惡的化身。」至於死者的母親和繼父被認為是兇手，但犯案動機不明，他們面臨八項指控，其中包含重罪謀殺、共謀酷刑、非法監禁和移除屍體。

死者的母親科特尼·巴塞洛繆則辯稱，自己是最後一個見到死者的人，她信誓旦旦的說，死者從家裡離開的時候說有人要去接她，接著就出現一輛黑色轎車，車窗貼了深色的貼膜。但是死者母親的說法尚未得到證實，而死者腹中的胎兒也下落不明，警方持續搜索中。



