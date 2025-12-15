她抱怨「台女超可憐」！發文狠批：台灣直男真的一個比一個醜

一名女網友近日在Dcard感情版以「覺得台灣女生很可憐」為題發文，感嘆台灣異性戀女性在婚戀市場中處境艱難，直指「像樣的男生少之又少」。她點出台灣男性平均身高不高、肥胖率偏高，外貌條件普遍不佳，認為願意打扮、維持身材的多為男同志，「直男真的一個比一個醜」讓異性戀女性選擇有限。

女網友批台灣婚戀市場困難，直言「直男普遍外貌與條件不足」掀論戰。（圖／示意圖／取自pexels）

原PO進一步批評部分男性不僅外型欠佳，連基本衛生與生活習慣也令人搖頭，包括臉部油光、痘痘明顯、鬍渣凌亂、不重視保養與穿搭，甚至對體味問題毫不在意，讓她感到難以接受。

在經濟條件方面，她指出，除少數從事創業、科技業或醫師等高收入族群外，多數男性年薪未達百萬元，南部地區更常見月薪不足5萬元者。此外，她也對部分男性抱怨性別角色、動輒強調買車買房「養女生」的說法感到反感。

該文曝光後引發激烈討論，多數留言對原PO提出反擊，認為其言論過於仇視男性，甚至質疑她的交友圈與自身條件，直言這樣的批評並不公平，也忽略了多元現實，引發正反兩派網友激辯。

