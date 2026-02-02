她拍片影射「暗S高市」！網怒轟：別敗壞台灣名聲

國際中心／李筱舲報導



日本首相高市早苗去年因發表「台灣有事論」，遭中方施壓抵制。近日，一名自稱「台灣女生」的抖音網紅 發布一則「高市，別搞事」影片，影片中隨槍響出現高市早苗的「市」字變成「逝」字，此諧音挑釁似乎在影射「暗殺高市早苗」，此爭議影片曝光後，引發台日網友高度關注。





女網紅抖音拍片影射「暗S高市早苗」！網友砲轟「別敗壞台灣人名聲」

女網紅在抖音發布影射「暗殺日本首相」影片。（圖／翻攝自Threads）

從抖音燒到 Threads！20萬粉網紅疑影射暗殺日相，身分遭起底

據了解，該名自稱為台灣女生的網紅，在抖音上擁有近20萬追蹤者。她在1月3日發布的影片中，透過後製文字與槍響動作，似乎暗示要暗殺高市早苗，而影片被轉發到Threads後迅速發酵，網友質疑該帳號雖自稱台灣人，但IP顯示於上海，對於她到底是台灣人還是中國人也在社群上引發熱議。隨著爭議擴大，網友起底該女子身分疑似為曾演出短劇的翁姓女演員，儘管其IG已清空且爭議影片已刪除，但爭議仍未平息。

女網紅抖音拍片影射「暗S高市早苗」！網友砲轟「別敗壞台灣人名聲」

女網紅在抖音發布影射「暗殺日本首相」影片。（圖／翻攝自Threads）

昔同學現身認證身分 網友怒批：別讓「滯台共諜」拖垮台灣形象

對此，許多網友留言表示：「最近舔共的拼命翻車，他怎麼還趕著去舔網路撥接的嗎？」、「她真的是台灣人是我國中隔壁班同學」、「已飄到日本貼文了，感謝各位台灣國民」、「把資料給日本交流協會，讓她沒辦法去日本」、「希望日本禁止她入境」、「日本有事、台灣有事。台灣滯台共諜你家十八代都出事。」、「謝謝您！麻煩讓日本的政府知道這個敗壞台灣名聲的台灣人。」。

女網紅抖音拍片影射「暗S高市早苗」！網友砲轟「別敗壞台灣人名聲」

影片近日被轉發到Threads後迅速發酵，遭到台網怒批。（圖／翻攝自Threads）





