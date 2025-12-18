她拍片揭性暴力真相，無法上映卻站上奧斯卡殿堂！為何受害者求助反被噤聲？心理師：不再隱忍是療癒第一步
第一線阻擋性侵倖存者發聲的人，往往來自於本該最親密的家人。日本自由記者伊藤詩織遭到電視台主管性侵，當她想要站出來公開控訴時，身邊的人要她隱忍。
性侵事件裡檢討受害者、汙名化受害者的例子不罕見，社會的批評、八卦、不信任、質疑……，使得受害人為自己發聲得面臨重重壓力。
伊藤詩織將自己受害經驗拍攝紀錄片《黑箱日記》，獲提名奧斯卡最佳紀錄片獎，是該獎項首位日本籍入圍者，但記錄片迄今仍以電影版權與肖像權為由無法在日本上映……
當創傷沒被療癒，就沒所謂的「過去了」
彩虹(化名)童年遭遇家內性侵，當時她鼓足勇氣告訴大人，卻被要求「不要亂說話」堵住嘴，多年過去，現在人到中年，她想為自己尋求公道，家裡的人說，「都已經過去那麼久，妳為什麼不能放下？」、「這會毀掉好幾個家庭，妳真的這麼狠心嗎？」
家人的反應讓彩虹分不清，是性侵事件本身帶來的傷害比較大，還是家人對她痛苦的漠視讓她更寒心。她只知道最近又開始半夜惡夢驚醒，甚至前幾天看到兒子，不由自主地心慌。
身體被侵犯，把人對世界的安全感、對自己的自我價值感、對社會運作的秩序給打破，那是極度創傷性的經驗。每個人創傷的反應不盡相同，但高度警覺、反覆重現、失眠、自傷意念、惡夢、恐懼、焦慮等等是常見的反應。
被性侵害的人身心所遭受到的破壞，產生的影響是持續性的，身心如被凍結在那當下，不管是多久以前發生的事情，當創傷沒有被療癒，就沒有所謂的「過去了」。
彩虹見到青春期的兒子，正是當年加害人的年紀，她過去塵封壓抑的經驗，在近距離接觸兒子時，年紀相仿的男性外在象徵，成為創傷事件相似的暗示，她的心慌，是當年受害小女孩面對威脅的恐懼。
倖存者封存痛苦，轉化為身心症狀浮現
明明自己是被害者，他人卻無視自己的感受，當成沒有這一回事，硬要自己吞忍，這是性侵害倖存者極大的痛苦。
噤聲讓事件只存在於倖存者的世界，「無法被傾聽」意味著當事人必須要獨自無望、無助，這是心理創傷極具破壞性的經驗。不但情緒可能被卡住，一旦痛苦被封存，它可能變成以焦慮、暴怒、麻木等方式重新浮現。而且，心理承受的負荷，常轉化成為身體的症狀，變成容易頭痛、免疫力下降等等。
遺憾的是，第一線阻擋性侵倖存者發聲的人，往往來自於本該最親密的家人。
日本自由記者伊藤詩織遭到電視台主管性侵，當她想要站出來公開控訴時，身邊的人要她隱忍。
在她拍攝的紀錄片裡，有一段對話，她的妹妹反對她站出來，她說：「你有想過嗎？你一出來就會被貼上標籤，大家從此都會稱呼妳是被性侵的那個人。」
性侵事件裡檢討受害者、汙名化受害者的例子不罕見，社會的批評、八卦、不信任、質疑……，使得受害人為自己發聲得面臨重重壓力。
伊藤詩織將自己受害經驗拍攝紀錄片《黑箱日記》，獲提名奧斯卡最佳紀錄片獎，是該獎項首位日本籍入圍者，但記錄片迄今仍以電影版權與肖像權為由無法在日本上映，可見有多困難。
求助專業陪伴，「這樣做」找回主導權
當事件發生在家內，糾葛就更複雜。發生在童年的事情，或無法面對、或偏頗於一方，許多倖存者聽到心碎的一句「會不會妳記錯了？」個人的經驗不僅完全被否定，甚至反過來變成破壞現下生活秩序的人，成為被質疑、指責的對象。
求助卻變成二度傷害，在沒有發聲能力的童年被噤聲，本該保護自己的人，沒有伸出援手，在精神上被遺棄。成年之後，家人要求她顧全大局，不要毀掉眾多家庭，「家人不會保護我」的情境再一次打擊倖存者。
「為什麼做錯事的人，可以沒事般地活得好好的？我卻被困在這裡。」這是倖存者常會有的懷疑，有時還會懷疑自己是不是真的做錯了，內在的恥辱感加深。
創傷復原是一條漫漫長路，但絕對值得開始照顧自己。不再隱忍是療癒第一步，遵循自己的意願、意志，用自己能夠接受的速度及方式進行。尋求專業人員的協助是安全的方法，讓專業人員陪伴者，讓痛苦有見證人。
藉由梳理讓受害經驗，從被威脅、羞辱的情境脫離，認清錯的不是自己，而是加害人，將責任回到加害人身上，取回自己故事的主導權，重新取得控制感，將被破壞的主體重新建立回來。
不管是幾歲，照顧自己永遠是最優先的課題。
