她拒兒改叫姑姑「媽咪」 婆婆竟嚇孫：你沒爹地媽咪了

一名婆婆要求孫子改叫大姑、姑丈「爹地媽咪」，讓人妻超火大。（示意圖／PhotoAC）





近日一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，婆婆竟要求孫子改口稱呼姑姑與姑丈為「爹地、媽咪」。原PO嚴詞拒絕，卻遭婆婆痛罵「又不是要搶小孩，只是改口叫一下有什麼問題」，離譜行徑讓網友全看傻眼。

原PO氣憤表示，婆家此舉完全不尊重她，也不尊重她的女兒，她反嗆婆婆說，「兒子叫姑姑媽咪，女兒卻叫姑姑，女兒會怎麼想」，她也無奈表示，在婆家錯誤灌輸下，年幼的兒子已出現認知混亂，曾說出「姑丈就是爹地，爹地就是爸爸」等語。

原PO擔心孩子在婆家會繼續被亂教，打算帶孩子回娘家，竟被婆婆大罵「無理取鬧，小孩是你的就是你的，不是你的你也留不住啦」，讓她氣炸，更令她傻眼的是，婆婆竟還對兒子說「你沒有爹地媽咪了」。

貼文讓許多網友看了傻眼，紛紛怒轟「我看了什麼鬼？是有什麼毛病」、「可以請你兒女改叫婆婆『姨嬤』了，根本亂來」，也有人把矛頭對準人妻的老公，「妳老公是掛在牆上了嗎，一點反應都沒有」、「妳老公為什麼不站出來」，原PO無奈表示，老公覺得沒意見，認為這件事沒什麼，她只能一人孤軍奮戰。

