她拒從事性交易遭勒斃！五官模糊難辨 靠AI幫女屍「重生」破案

警方透過,AI技術重建死者五官，成功協助辨識身分，進而鎖定涉案嫌犯。（圖／翻攝自X，@TheTelecastUP）

印度北方邦亞格拉市（Agra）驚傳情殺命案，一名25歲女子遺體於2月6日被發現在亞穆納高速公路（Yamuna Expressway）旁排水溝中，屍體以毛毯包裹，臉部與頸部有嚴重損傷，現場幾無線索，警方透過人工智慧（AI）重建臉部特徵，成功辨識身分並鎖定兇嫌，最終將死者的同居男友逮捕歸案。

根據印度媒體報導，命案現場位於高速公路148公里里程碑附近的索萊村（Saurai）旁，當地村民在放牧時聞到異味，發現一條毛毯內疑似有屍體後報警。警方封鎖現場並將遺體送驗，初步判定死者生前遭勒斃，且應為他處命案後再行棄屍。

廣告 廣告

由於死者面容受損，且身上未攜帶任何證件，身分一度無法辨識。警方發現她手上有「RS」與「Sunny」的刺青，進一步使用AI技術修復受損五官、重建面部圖像後，將重建影像發布至警局與社群平台協尋，不到24小時即獲得回應，確認死者為25歲女子索娜莉（Sonali），來自馬霍巴（Mahoba）。

警方聯繫家屬後得知，索娜莉曾在四年前離婚，近期與28歲男子桑尼（Sunny）同居於德里布拉里（Burari）地區。家屬並向警方提出謀殺投訴。警方於2月9日將桑尼逮捕，他起初聲稱索娜莉上吊自殺，然而法醫報告確認死因為勒斃。

經嚴密審訊後，桑尼坦承犯案。他供稱，因索娜莉不願接受其安排加入性交易集團，多次威脅將揭發其犯罪行為，為掩蓋事實才起殺機。他在犯案當晚以手勒斃索娜莉後，租用一輛Thar休旅車載運屍體至亞格拉準備棄屍。原本打算將遺體拋入亞穆納河，但未能找到河道，遂將其棄置於高速公路旁後逃離。

警方指出，犯案後桑尼原計畫潛逃至旁遮普邦，但在行動前即遭警方攔截逮捕。調查也發現，桑尼的母親與繼父對其行為知情，是否涉案仍在釐清中。

索娜莉的姊夫向媒體表示，桑尼曾多次企圖逼迫索娜莉從事不法活動，但遭其拒絕。他痛批桑尼的所作所為極為殘忍，盼司法能嚴懲凶嫌。目前警方已正式立案調查，並持續釐清相關共犯與犯罪網絡。

死者同居男友桑尼遭警方拘留後坦承犯案，供稱因女方拒絕從事性交易而行凶。（圖／翻攝自X，@SachinGuptaUP）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

還有人沒拿1萬！這天18時前沒登記「年後才入帳」 最後領取期限曝

輔大內鬥1／醫院副院長無預警落馬 同事代墊25萬討不回成鬥爭犧牲品

《世紀血案》爭議延燒！他硬扯《賽德克巴萊》也沒問本人 男星怒：想造謠等我死