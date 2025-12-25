她拒絕墮胎後身亡！教授涉情殺 他被控殺害孕婦還縱火滅證

涉案男子馬修．塞拉（Matthew Sierra）為當地技術學院講師，因情感糾紛遭控殺害孕中情婦及未出生胎兒。（圖／La Crosse Police Department）

美國威斯康辛州驚傳重大刑案。一名已婚的大學教授被控在婚外情對象拒絕墮胎後，涉嫌殺害對方及其愛犬，並縱火焚燒住處試圖掩蓋犯行，案件震撼當地社區。

根據外媒與警方資料，38歲的馬修．塞拉（Matthew Sierra）於12月16日遭到逮捕。塞拉任教於西方技術學院（Western Technical College），為機械設計講師。檢警指出，他涉嫌於11月13日凌晨，在威斯康辛州拉克羅斯市一處公寓內，殺害27歲的亞歷克西斯．皮克特（Alexis Pickett）及其飼養的犬隻，隨後縱火焚屋。

廣告 廣告

警方調查顯示，塞拉與皮克特為婚外情關係，兩人已育有一名年幼孩子。當皮克特再度懷孕後，塞拉多次施壓要求她終止妊娠，並曾威脅若對方拒絕，將爭取第一名孩子的監護權。案發當晚，兩人年僅2歲的兒子正由皮克特的友人照顧，並未在現場。

11月13日凌晨，消防人員接獲火警通報後趕抵皮克特位於泰勒街的住處，於屋內發現皮克特與愛犬死亡。後續解剖結果顯示，皮克特在火災發生前即已身亡。監視器畫面顯示，塞拉於凌晨12時45分進入公寓，約兩小時後離開，期間現場煙霧警報大作，他隨即駕車離去。

警方進一步指出，塞拉的妻子早已知悉其婚外情與私生子，並向警方表示案發當晚她以為丈夫在家，並未察覺其外出。然而，手機定位與相關證據顯示，塞拉當時正位於案發地點。拉克羅斯市警察局長肖．庫卓恩（Shaw Kudron）表示，本案為警消單位與州級司法機關密切合作、縝密調查的成果，並對皮克特家屬表達深切哀悼。

檢方目前以多項重罪起訴塞拉，包括一級故意殺人、對未出生胎兒的一級故意殺人、縱火，以及虐待動物致死等罪名。塞拉遭逮捕後已被校方停職，並以100萬美元（約新台幣31億元）現金保釋金羈押於拉克羅斯郡監獄。

不過，案件近日出現程序性發展。法院在初步聽證會中，應辯方要求暫時撤銷起訴，理由為起訴書內容存在瑕疵，並給予檢方72小時重新提起訴訟。塞拉預計將於本週五再度出庭，案件後續發展仍待司法進一步釐清。

27歲的亞歷克西斯．皮克特（Alexis Pickett）案發時已懷有身孕，消息曝光後震驚當地社區。（圖／翻翻攝自X，@nypost）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

割頸案被害者父崩潰痛哭惹網淚！ 捐款專戶「還沒達標」倒數6天截止

成魔之路2／張文日常兩大開銷曝光 殺人魔鄭捷是他偶像

男友狂啃紅蘿蔔！「每天3餐都吃」背後竟藏心碎真相 她聽完不捨哭了