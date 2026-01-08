她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！

國際中心／江姿儀報導



不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。





她下廚拿不鏽鋼碗裝突「炸裂變形」 慘遭「熱油飛濺潑臉」毀容畫面曝光！

中國湖北恩施1名女子家中下廚，拿雙層不鏽鋼碗來裝熱油。（圖僅示意，非當事照片／翻攝畫面、翻攝微博）

根據港媒《香港01》報導，中國湖北恩施1名女子日前於家中下廚，加熱完烹調用油，拿起不易碎的雙層不鏽鋼碗來盛裝滾燙熱油，以防高溫燙手。沒想到她將熱油倒入不鏽鋼碗時，鋼碗瞬間炸開，碗中滾燙熱油噴濺出來，她閃避不及臉部、身體全被潑到；造成左臉到頸部大面積燙傷，留下深紅色傷痕。

沒想到鋼碗瞬間炸開，碗中滾燙熱油噴濺出來，造成她左臉到頸部大面積燙傷。（圖／翻攝自微博）

整起事件起因曝光，雙層不鏽鋼碗的防燙效果來自中空設計，內層封閉空氣形成隔熱結構；然而當碗身接觸超過150℃的高溫熱油時，密閉空氣層會因受熱快速膨脹，且氣體熱脹冷縮幅度最大，壓力累積到超出器皿耐受上限，可能導致碗體突然破裂。此外，報導還指出，不能拿來裝熱油的兩種器皿材質，包括易碎的玻璃碗、輕薄的陶瓷碗；也提醒民眾「這3種」容器可裝，分別是耐熱玻璃容器、單層不鏽鋼碗、厚陶瓷碗。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

