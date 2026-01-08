她掃好市多「正貨保養品」 5罐2000元有找！會員瘋搶：不輸給專櫃

生活中心／王文承報導

一名女子分享自己在高雄好市多碧歐斯特展中，以不到2000元的價格購入多款保養品。（圖／記者施郁韻攝影）

美式賣場好市多（Costco）以商品種類多元、價格實惠及份量十足聞名，經常推出各式新品，深受台灣民眾喜愛。近日，一名女子分享自己在高雄好市多碧歐斯特展中，以不到2000元的價格購入多款保養品，讓她忍不住直呼：「好市多的保養區真的越來越危險！」貼文曝光後，引發網友熱議。

她掃好市多正貨保養品不到2000元 會員瘋搶



一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，隨著對專櫃保養品的迷思逐漸退燒，她開始在好市多挖掘到不少品質不錯、價格親民的保養好物。像是先前相當熱門的「小紅水」，已取代她原本使用的日本知名品牌卸妝油；凡士林果酸則成為她日常愛用的身體乳，也讓她幾乎不再造訪法國知名護膚專櫃。

這次在高雄店的碧歐斯特展中，她試用後被價格吸引，最終購入黃金精華露、逆齡膚等商品，共計五罐正貨加上一罐試用品，總金額竟不到2000元，讓她驚呼「這真的是好市多才有的驚喜價」。

貼文曝光後，引起不少網友共鳴，許多人分享自己的保養品同樣是在好市多購入，甚至成為女性補貨保養品的熱門去處，「好市多越來越多保養品牌，真的很讚」、「本來要退會員，結果因為保養品一直進好貨就沒退了」、「從頭到臉、到身體的保養品幾乎都在好市多買，有折扣就直接下手」、「而且不喜歡還可以退貨」。

不過，也有網友對碧歐斯產品提出不同看法，認為使用效果不如預期，「以前試過碧歐斯，真的不好用，香精味太重」、「用過覺得很無感」、「碧歐斯太香了，香到頭痛，還沒看到效果就先放棄」、「之前在特展買精華露、乳液和緊膚霜，混合肌使用覺得不夠保濕，有擦跟沒擦差不多」。

