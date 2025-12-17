她接電話詐騙被掛！胡采蘋自嘲：打到奧客真的很衰

生活中心／饒婉馨報導

財經網美胡采蘋17日在網路上透露，自己接到一通假冒中華電信的詐騙電話，她趁勢反問對方有關資費調降的細節，由於她問得太過詳盡，對話最後變成「奧客教學」，幾乎每次都是詐騙集團被迫自己掛斷電話。





胡采蘋在臉書分電話詐騙的故事，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書粉專《Emmy追劇時間》）

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，「剛剛有詐騙集團假裝中華電信的人打給我，問我上週申請復話0916xxxxxx的門號，現在要怎樣怎樣，我說我沒有申請復話，我上週有想要調降資費，因為我們研究員做了4G釘子戶的研究，我現在付款5G吃到飽我被全公司嘲笑」，詐騙集團接著說「喔，想要調降資費喔」，她又緊接著表示「對，我只想調降資費但竟然要臨櫃，不然就要自然人憑證什麼的，你們還是做網路的耶，什麼都要臨櫃這樣對嗎？」，詐騙集團不禁打斷她重新說明「喔我們今天不是要講調降資費的事情，您是胡采蘋小姐嗎，你有申請復話0916xxxxxx這支手機吧？」，遭她直回「我沒有申請復話而且這也不是我的手機，我從來就沒有過這個號碼，沒有的號碼要怎麼復話，你們可以復話一個沒有的號碼嗎，中華電信可以這樣嗎，不是我的手機我還可以復話喔…」。

網友看了都不禁表示，詐騙集團會被這種人煩死。（圖／翻攝自臉書粉專《Emmy追劇時間》）

對此，詐騙集團就直接掛電話，讓胡采蘋無言「沒有回應調降資費的需求，也沒說一聲謝謝您、我們這個騙局的邏輯真的很糟，我跟上級反應一下，根本騙不下去，感謝您指正錯誤」，並直言「很沒禮貌」。她也分享先前經驗，坦承「詐騙集團打到奧客真的很衰，每家公司我都可以講一上午，中華電信都算是好的，如果假裝檢察官調查局什麼的我也想申訴一下太子集團一堆事情，可以講一整天」，還提醒「其實最好還是把我號碼刪掉」。貼文不過發出3小時，就引來逾4100人按讚、71則留言，網友指出「接到我都放在旁邊讓他講幫電信公司賺錢」、「太子集團挖掉一串了還是有詐騙集團在運作，所以中國看來還有不少皇子集團、王爺集團、公主集團的」、「你沒有照他的劇本回答問題，他不知道該怎麼繼續下去...」、「我以前還會這樣跟他們嚕，可是現在很怕聲音被錄去用AI 冒充。小心為上」、「遇到對手」。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

