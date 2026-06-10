她推「150元擋雨神器」！機車族狂讚：小腿以下全乾

生活中心／李明融報導

強烈梅雨狂炸全台，每到下雨天出門，全身濕答答的狼狽模樣總讓人瀕臨崩潰，尤其是每天必須騎車的機車通勤族更是傷透腦筋。不過，近來網路上瘋傳一項「擋雨神器」，有女網友親自實測後驚呼，穿上這款僅約150元的高筒防雨鞋套，竟然讓她「小腿以下完全沒濕」，強大的防水效果立刻吸引破萬人按讚。在致災性梅雨恐一路下到端午節之際，這項神物瞬間成為全台機車族的救星。





下雨天出門濕身超崩潰！她推「150元擋雨神器」萬人狂讚：小腿以下全乾

機車族通勤最怕遇到下雨天，濕透身體心情不美麗。（圖／民視新聞資料照）

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致災梅雨南北徘徊下到端午 體感濕涼全台嚴防劇烈天氣





根據「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日受到滯留鋒面徘徊影響，全台皆被大範圍雲系籠罩，各地下午高溫受到降雨猛烈壓制，北部低溫僅23°C、高溫不超過26°C，中南部高溫也落在28°C至29°C之間，體感明顯偏濕涼。然而，這波梅雨鋒面相當頑固，最新氣象模式模擬顯示，明日滯留鋒面將短暫南移，但局部地區仍有強對流發展的機率，降雨稍有空檔但不可掉以輕心；緊接著週五（12日）至週日（14日），滯留鋒將再度北抬調頭，強對流天氣將二度全面威脅全台，期間若與西南季風強烈配合，將再度引發大規模雷擊、強風、瞬間強降雨，更不排除迎來致災性降雨的極高風險，雨勢甚至有機會一路延續下到端午節。端午假期過後（15日至19日），台灣仍處於不穩定的西南季風環境內，午後時段極易發生強降雨，民眾出門務必備妥雨具。

下雨天出門濕身超崩潰！她推「150元擋雨神器」萬人狂讚：小腿以下全乾

如何避免雨水淋濕身體，是不少機車族多年來討論重點之一。（圖／翻攝自PTT）





高筒防雨鞋套暴紅！機車族激推「究極組合」：踩進水窪也不怕





面對長達數日的梅雨大屠殺，Threads上一名女網友便分享自己的雨天對策。她因為騎車通勤，特地買了網路上俗稱「擋雨神器」的高筒防雨鞋套，原本抱著姑且一試的心態，沒想到實測效果超乎預期，小腿以下完全沒有進水，甚至直接踩進路邊的小水窪也安然無恙。文章曝光後，立刻吸引超過1.3萬人狂讚，不少苦主紛紛留言大讚：「這個前年淹水時穿過，直接涉水腳還是乾的」、「強烈建議買上面能貼緊小腿的款式」。不過過往使用者也貼心提醒，穿鞋套時要注意防滑，雙腳著地時千萬別踩在標線上，以免因橡膠摩擦力不足而滑倒。此外，PTT上的資深機車族也共鳴指出，想要乾爽度過梅雨季，最合適的雨天防護陣容其實是「兩件式雨衣＋雨褲＋防雨鞋套」，雖然穿脫上比較麻煩，但比起傳統一件式雨衣更不容易從縫隙進水，能達到全方位滴水不漏的效果，讓人在大雨肆虐的通勤路上不再崩潰。

原文出處：機車族下雨天出門濕身超崩潰！她推「150元擋雨神器」萬人讚：小腿以下全乾

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