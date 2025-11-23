她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力

根據警方資料，安潔兒琳恩柯爾因不滿男友拒絕三人行提議，涉嫌毆打對方臉部。(示意圖／Pixabay）

美國佛羅里達州克利爾沃特市一名女子因男友拒絕參與三人行而怒不可遏，涉嫌對男友施暴，遭警方逮捕並依家庭暴力罪名送辦。

根據英國《每日星報》（Daily Star）報導，事件發生於當地時間16日凌晨1點15分左右。47歲的安潔兒琳恩柯爾（Angel Lynn Curl）邀請另一名女性友人到家中，希望與交往兩年的男友一起發生三人性行為。然而，當男友與該名女性雙雙拒絕時，柯爾情緒失控，據稱多次用拳頭毆打男友臉部。

廣告 廣告

警方接獲報案後趕抵現場，並在現場將柯爾依「家庭暴力」（domestic battery）輕罪罪名逮捕。根據警方報告，柯爾在客廳中用左手拳頭多次攻擊坐在沙發上的男友臉部。

警方指出，當時在場的女性友人目擊整起事件，但並未遭到攻擊。柯爾被逮捕後雖然被告知權利，但她否認曾出手傷人。報導指出，柯爾之後已被保釋，但法庭下令她不得與受害人接觸。

報告中並未提及是否查獲攻擊武器，也未發現藥物或精神狀態異常跡象，但有提到柯爾可能受到酒精影響。男友與目擊女性的姓名未公開。該案目前仍由當地警方進一步調查中。

安潔兒琳恩柯爾被控家庭暴力罪，經保釋後法庭禁止她與受害人聯繫。（圖／翻攝自X，VannDigital）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條

時隔5年再訪日本卻大改觀！ 他曝「4大差異」：越來越像台灣

大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠