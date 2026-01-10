她揭前任「大便不擦屁股」懶人神邏輯 網酸：真的是狠人

一名女網友爆料前男友大便完竟沒擦屁股，原因竟是因為晚上就會洗澡。（示意圖，photoAC）

大家能容忍伴侶多髒？一名女網友在社群平台上發起衛生習慣大調查，想知道哪種惡行最讓人崩潰。沒想到釣出一堆奇葩案例，有人抱怨前任2天不刷牙或1週才洗頭，但這些跟原PO的前男友相比簡直小巫見大巫，他竟然大便完竟然完全不擦屁股，離奇程度讓網友集體傻眼。

一堆女網友曝前男友噁心行徑

這名女網友在Threads發問，好奇大家最無法忍受另一半哪種衛生惡習，留言區隨即變成崩潰大賞，網友紛紛比慘，「我高中時的男朋友洗澡時會蹲在地上拉屎…再用手撿起來丟到馬桶」「某前任打手槍都亂射，地板、牆壁到處射，因為懶得拿衛生紙。然後我看向那放射狀噴灑物痕跡的牆壁，真的覺得是世界奇觀，還偷偷拍照了」「我前男友吃檳榔還都不刷牙」「我男同事才屌，穿拖鞋來上班，上班換布鞋，襪子放公司，襪子都穿1個禮拜」「用手撿大便、不刷牙、不洗澡、瓶裝精液都可以有女朋友了耶」，各種刷新三觀的衛生習慣讓大家直呼這串文有毒，讓人感嘆原本覺得自己房間亂，現在看來簡直是有潔癖的聖人，紛紛表示看這串文看到想吐。

不擦屁股理由令人傻眼

原PO則回憶當時抓包前男友沒擦屁股，對方竟然兩手一攤大方承認，理由只是因為懶，還理直氣壯辯稱反正晚上洗澡就會順便洗掉。這種神邏輯讓原PO當時愣住，花了1個月消化這份特別的驚喜，最後實在受不了這份厚重的味道才選擇分手。

苦主不只一人

網友聽完紛紛驚嘆，這種把大便留在身上的勇氣到底是誰給的，紛紛開酸「大便不擦屁股真是個狠人」「他走路不會帶著一股屎味嗎？」「妳也蠻猛的，竟然不是第一時間分手」，許多人留言狠批這已經不是特別，而是生理性的反胃，「聽過很噁心的，但沒聽過這麼噁心的」；更有類似經驗苦主也自爆噁心經歷，「前任一樣是大便完不擦，我以為他是洗澡的時候要順便洗，結果洗澡完還是沒洗屁股，我會發現是因為他躺床的時候翻身一股屎味竄出，我就炸掉了」。

更多鏡週刊報導

男小便從尿道「噴出一堆蟲」 醫也嚇壞！追查主因：內褲惹禍

飯店意想不到的最髒設施 專家示警：嚴重恐掉髮、局部稀疏

有夠胎哥！老公2天洗一次澡、7天刷一次牙 人妻氣到要離婚