她揭台人赴日「脫序一幕」！狂勸：沒中國人能背鍋

近期中日關係緊張，中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」言論，陸續祭出多項制裁政策，其中前往日本旅遊的中國遊客大量減少，對此，有一名網友剛結束9天的沖繩旅遊，確實沒看到中國人，但她也看到許多台灣人在日本無理的行為，提醒大家前往日本旅遊要注意禮貌，直呼「沒有中國人幫忙背鍋了」，貼文曝光後引發熱議。

她赴日旅遊9天「真的看不到中國遊客」！揭台人「脫序一幕」狂勸：沒人能背鍋

中國不滿高市早苗（左）的「台灣有事說」，祭出多項制裁政策。（圖／民視新聞網）

一名網友在Threads發文表示，自己剛結束9天的沖繩之旅，驚呼確實沒有遇到中國遊客，但卻看到了台灣人許多糟糕的行為，她分享親眼目睹台灣人在店裡、路上大聲喧嘩，還有看到人妻逛唐吉訶德吼叫小孩跟老公，還有放任孩子站在百貨推車上溜滑板車。對此，原PO不禁無奈表示「現在沒有中國人幫忙背鍋了，那些沒品的人自己注意點，不要丟臉丟到國外去！」。

貼文曝光後，吸引一票網友認同。（示意圖／翻攝自pexels圖庫）

貼文曝光後，大批網友紛紛留言認同「台灣人什麼時候才知道自己也很沒素質？」、「沒人背鍋了」、「台灣人的素質真的沒比較好，當過客服就知道了」、「之前只是有中國人擋著，台灣自己滿地巨嬰，出國也是道德觀念問題滿滿啊」；另外，也有網友分享自己遭遇的真實事件「這幾年去日韓多次，遇到最吵的都是台灣人呢！放任小孩在超商奔跑，電梯大聲嚷嚷」、「8月去石垣島，島上除了日本人，遊客幾乎都是台灣人，我親眼看到在禁止吸菸的賣場等候區，有台灣人在吸菸」、「之前去日本也是，用餐時看到我旁邊有空位，不會先問一下是否有人坐，都直接坐下來耶」。

原文出處：她赴日旅遊9天「真的看不到中國遊客」！揭台人「脫序一幕」狂勸：沒人能背鍋

