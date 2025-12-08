她揭密：國會助理成藍白合免洗筷，只為了讓高虹安新竹市選到底？

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，該案5日付委審查，引發議論。政治評論員吳靜怡今（8）天質疑，高虹安條款曝光！全台國會助理成為藍白合的免洗筷，只為了讓高虹安新竹市能選到底？

吳靜怡今（8）天質疑，高虹安條款曝光！全台國會助理成為藍白合的免洗筷，只為了讓高虹安新竹市能選到底？（圖／翻攝自高虹安臉書）

吳靜怡說，地方人士透露「高虹安不認輸，無論有沒有宣判貪污，一定參選到底！」也就是下週無論二審宣判有沒有貪污就是要硬幹，這樣的態度早就讓藍白內部相當頭痛；甚至還笑說，三審宣判如果正好就是在高虹安登記代表藍白參選市長之後，這樣豈不就是「藍白合」變成「藍白空」直接保送民進黨一席新竹市長！

廣告 廣告

吳靜怡指出，國民黨內部也曾提出由鄭正鈐和邱臣遠進行民調，但地方人士還是透過關係找上了李乾龍，李乾龍就如同媒體報導，找了立委吃飯簽下這份「高虹安條款」，透過修法將助理費改由民意代表統籌運用、免檢據核銷，並排除貪污治罪條例適用，形同幫高虹安除罪化！

國會運作可以直接跳過黃國昌，民眾黨談判已經權力真空！吳靜怡也提到，許多人誤解這是柯文哲首次操盤藍白合、黃國昌配合推動的法案，但民眾黨內部說高層並沒有人下令，顯然是不知情。

而「高虹安除罪化」一定會讓民眾黨明年受到第一波民意撻伐，吳靜怡透露，民眾黨內部抱怨，不只有柯文哲涉貪污要解釋，連「貪污除罪」也要解釋，如此一來，由國民黨推動的惡法，變成由民眾黨在前線扛起「挺貪污」的招牌，黃國昌身為黨主席，難道要為了一個早就退黨的高虹安把全黨都賣了嗎？甚至讓柯文哲司法攻防上更困難，連法案都能改，反而徹底展現柯文哲擁有「社會實質影響力」，之後一案接著一案，恐怕再被羈押可能性更高了。

吳靜怡進一步指出，民眾黨的八席立委並不完全知情，難道全黨整個「藍白合」的人情都要送給高虹安，簡直出賣張啓楷在嘉義市的佈局，最後，藍白合只有新竹市，民眾黨簡直全盤皆輸！

吳靜怡也說，各位國會助理們，可以問問國會助理公會的理事長，是不是事前就知情了？總不能明知道會損失所有助理的基礎利益還不阻擋？國會助理公會的理事長正好又跟新竹縣立委林思銘有關，真是好巧！台灣就給你們新竹搞就好啦！

更多三立新聞網報導

中國戰機雷達照射日F-15 她喊：第一島鏈正走向更危險的邊緣！

小蔥小草辛苦抖內 黃國昌卻住進億元豪宅？吳靜怡嗆：裝成蘇乞兒

她狠批藍白「渣」想拿免費麵包裝傻 輕易出賣對蔣家和中華民國的愛情

滅證動作全面啟動？吳靜怡轟黃國昌無下限：幹壞事卻要別人擔

