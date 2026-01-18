她搭乘「環球影城雲霄飛車」失去意識 緊急送醫仍喪命

一名70歲婦女於2025年11月25日在奧蘭多環球影城搭乘知名室內雲霄飛車「木乃伊復仇（Revenge of the Mummy）」後失去意識，送醫後不治身亡。（圖／翻攝自YouTube「Universal Orlando Resort」）

美國佛羅里達州官員證實，一名70歲婦女於2025年11月25日在奧蘭多環球影城搭乘知名室內雲霄飛車「木乃伊復仇（Revenge of the Mummy）」後失去意識，送醫後不治身亡。

根據佛羅里達農業和消費者服務部（FDACS）最新公布的季度醫療事故報告，該名女子在搭乘遊樂設施後出現「無意識狀態」。報告於今年1月15日更新，由於隱私考量，官方並未公開死者身分，也未進一步說明其病情細節。

FDACS在報告中指出，該部門僅彙整華特迪士尼世界、奧蘭多環球影城、海洋世界、布希花園及樂高樂園等大型主題樂園每季通報的醫療事件，但不會收到對遊客病況的後續評估或更新資訊。《人物》雜誌向環球影城發言人詢問此案時，對方回應表示，「不對未決索賠發表評論」。

根據美國《NBC》附屬電視台《WFLA》報導，自2004年以來，與「木乃伊復仇」雲霄飛車相關的事故已通報至少21起，傷勢範圍從頭暈不適到椎骨骨折不等。《坦帕灣時報》則指出，該設施最高時速可達每小時40英里，最大落差約39英尺。

近年來，佛州主題樂園的遊樂設施安全問題也引發外界關注。去年12月，佛羅里達州已針對奧蘭多環球影城度假區內的「星塵賽車（Stardust Racers）」雲霄飛車提起五起訴訟，指控遊客在搭乘後遭受「嚴重且永久性的傷害」。訴狀中控告環球影城與遊樂設施製造商Mack Rides涉嫌疏失，並涉及嚴格產品責任。環球影城對相關訴訟同樣拒絕評論，而Mack Rides則未回應媒體置評請求。

此外，先前亦曾發生多起主題樂園意外事件，包括一名女子在搭乘「蘇斯博士旋轉木馬」後被通報出現「意識狀態改變」；另一起案例中，34歲男子凱文・羅德里格斯・扎瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala）在搭乘同一雲霄飛車後失去反應，數月後死亡。法醫指出，其死因為多處鈍器傷，並裁定為意外事故。



