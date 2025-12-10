她搭機遇嬰兒哭鬧！要求空服員提醒被拒 怒發文遭網轟

一名網友抱怨外籍航空空服員拒絕她要求提醒哭鬧嬰兒家長，質疑空服員「擺爛」。（示意圖／翻攝自Pixabay）





近日一名網友在Threads上分享搭機經驗，抱怨外籍航空空服員拒絕她要求提醒嬰兒哭鬧的孩子家長，質疑空服員「擺爛」，反遭大批網友砲轟。

原PO發文表示，她在搭機時聽到一名嬰兒不斷哭鬧，便請空服員前往提醒家長讓孩子安靜，但空服員卻回覆「她也沒辦法，這是一個嬰兒」。原PO感到相當傻眼，直言「連過去提醒家長都做不到，結果說什麼都不能做？？？」。

原PO憤怒表示，「如果是青少年或是中年人這樣大哭大叫他們還會這樣嗎？包容跟縱容是兩回事欸」，她強調自己沒有針對小孩或家長，而是針對「擺爛的空服員」。

貼文曝光後，許多網友紛紛表示，「這招要在台灣用才會有人挺你，其他地方都是丟自己臉而已」、「不覺得空服員擺爛，他就是拒絕了一個不合理的要求」、「空服員的職責是飛安，並不是你所謂的搭乘品質」、「提醒什麼？『哈囉媽媽你好，小孩在哭喔！』大家都聽得到小孩在哭啊要提醒什麼」、「嬰兒真的沒辦法跟青少年或中年人相提並論」、「空服員會這樣對你說是很正常的。因為這就是德國或很多歐洲人看待嬰兒幼兒的方式，因為他們就是嬰幼兒」、「妳好像一直強調空服員應該維持航空品質所以要去幫妳提醒那位家長。但，空服員是對的。」

