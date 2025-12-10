她敲碗「中國冰店」來台展店！網揪「1疑點」嘆這句

生活中心／于士宸報導

近年來食安風暴接連上演，許多國家都難以倖免，而中國的相關爭議更是層出不窮，從各式加工手法到不明添加物屢屢被揭露，都讓外界對其食品品質產生疑慮。日前，一名網友在Dcard論壇發文，自稱近期赴日旅遊時，在當地驚見中國連鎖冰品店，讓她興奮表示一隻新台幣8.5元的霜淇淋是「平民救星」，更敲碗希望該品牌能來台展店。沒想到，貼文曝光後意外引發網友炸鍋，不但有人質疑原PO是中國派來的網軍，更緊咬「食安疑慮」問題大力討論，瞬間掀起熱烈論戰。

一名網友在Dcard論壇上狂讚品牌霜淇淋，掀起熱議。（圖／翻攝自維基百科）





一名網友近日在Dcard論壇上匿名發文，表示自己到日本旅遊時竟然吃到中國知名冰品店的霜淇淋，並稱這支新台幣8.5元的冰品「用料扎實、很符合台灣人口味」，不僅如此品項還超多元，讓原PO讚不絕口，大讚是「平民救星」；接著原PO更說出現實面，指「我們普通工薪族才不是什麼『有錢又有閒』，荷包需要被拯救」、瘋狂敲碗該店來台設店。





網友質疑原PO是中國網軍。（圖／翻攝自Dcard）





由於原PO所寫的「工薪族」為中國用語，不少網友開始質疑她是否為中國網軍，潛入台灣社群發業配文，也讓網友留言呼籲Dcard「什麼時候開放IP查詢」、「這篇感覺就來洗的，中國品牌滾」，感嘆連美食板都疑似被中國網友淪陷。





中國知名連鎖冰品店曾出現飲料中有蟑螂事件。（圖／翻攝自「陳老師來了」YouTube）





另外，更有網友開始將炮火指向中國的食安問題，指出「妳在手搖發源地召喚20世紀的化學飲料店？？」、「在中國吃過一次，晚上離不開馬桶，之後決定這輩子不再碰這間」、「吃過，覺得味道超噁」、「愛吃妳就搬過去中國住」、「原物料和衛生管理要符合台灣規範，按原本標準來開，不一定開得成」、「用料紮實？是反串嗎」。事實上，該品牌曾在中國爆出飲料中出現蟑螂的消息，當時店家更在被消費者指控後否認，直到店內的監視器畫面曝光後，才改口承認是自身問題。

原文出處：她敲碗中國「8.5元霜淇淋」來台展店！網揪「1疑點」嘆：愛吃就搬過去

