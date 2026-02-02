她早在2005年寫下答案：翻開蝴蝶飛了，看懂大S徐熙媛深藏對具俊曄的愛

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

大S早在2005年寫下答案：翻開蝴蝶飛了，看懂大S徐熙媛深藏對具俊曄的愛。

大S徐熙媛過世一年了。具俊曄親手設計的雕像在金寶山首度揭開。在1998年大S與具俊曄第一次相遇苦戀分手7年後。大S 2005年出版《蝴蝶飛了》寫出藏不住對具俊曄愛意的情詩，「愛情是讓人萬劫不復的深淵，這些我都知道，所以我不能愛你，但是……」、「分離不可怕，可怕的是遺忘」。具俊曄在大雨中守在大S墓前的深情畫面感動世人。這世界「有一種愛情叫做具俊曄與大s」。

處女座具俊曄的愛：【愛上一個人就不會忘記心動的瞬間，可以等待很久】

天秤座大S的愛情：【蝴蝶遇到春風，一切都要契合的那麼美好】。



星座專家白瑜老師曾經分析處女座的具俊曄與天秤座的大S愛情。在天秤座大S心裡的愛情，應該像是【蝴蝶遇到春風，一切都要契合的那麼美好】。處女座的具俊曄則是：【愛上一個人就不會忘記心動的瞬間，可以等待很久】，只是沒想到這個等，具俊曄讓大家看到他削瘦的身影守候在大S墓旁。

有一種愛情叫做【具俊曄與大S】

1998年：大S第一次與具俊曄初相遇，無奈苦戀分手。

2005年：2月大S出版《蝴蝶飛了》，寫出對具俊曄的思念情詩。

2010年：相識20天。大S與汪小菲閃婚。

2021年：11年後，大S與汪小菲離婚。

2022年：具俊曄撥通了20年不變的大S電話，2月兩人在韓國登記結婚。

2025年：3年後，2月，大S在日本過世。具俊曄消瘦，深情守在大S墓旁。

2026年：1年後，2月，具俊曄為大S設計的雕像公布。



2005年2月大S為具俊曄詩集 《蝴蝶飛了》深藏對具俊曄的情意

《痛不可怕》

痛不可怕

可怕的是傷害

死不可怕

可怕的是死不了

分離不可怕

可怕的是遺忘



《飛舞的時候》

飛舞的時候

你是美麗的花紋

靜止的時候

是死亡

沒有光的時候

我胡思亂想

有光的時候

空虛無所遁形



《愛情是陷阱》

愛情是陷阱

愛情是武器

愛情是讓人萬劫不復的深淵

這些我都知道

所以我不能愛你

但是……



《我愛家人》

我愛朋友

我愛你

我愛礦物

我愛植物

我愛動物

我愛祢

我的靈魂

是有重量的



本文撰寫與摘自蘋果屋出版之《蝴蝶飛了》







