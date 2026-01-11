她星巴克數學卡關 遇暖心阿伯教學... 網見筆跡狂喊「中頭獎」

一名學測生在星巴克念書，偶遇數學名師主動幫她補習。（示意圖／翻攝自pexels）





學測腳步逼近，高三考生正如火如荼投入備考。一名女網友發文分享，自己日前在星巴克讀書時，遇到數學題苦惱了一陣，沒想到身旁一名自稱建中老師的阿伯，當場替她講解題目。貼文曝光後，有網友從筆跡認出，這名阿伯竟是數學名師朱志群，讓不少人直呼：「這是遇到文昌帝君啦！」

星巴克偶遇數學老師幫補習

原PO在Threads發文透露，當天在星巴克遇到不會的數學題，旁邊一個阿伯看她看了許久，見她相當苦惱，突然上前搭話，表示自己是建中老師，主動說要教她數學，於是就這樣在座位區開講2小時，原PO表示：「阿伯人真好，後面我要補習就只能先走了，這算學測前的小確幸嗎？」

網揭阿伯真實身分 驚呼：文昌帝君顯靈！

由於原PO將該名建中老師手寫的補充資料拍照上傳，有網友從筆跡認出，直指對方正是知名數學名師朱志群，並留言詢問：「你說的老師不會是頭髮全白，白襯衫黑長褲，拖著一個黑色行李箱的那個吧」該名網友也笑稱，若真的是朱志群，原PO可說是「中頭獎」，盛讚他是實力超群的數學名師、《精準制數學講義》的作者，打趣表示：「你應該繼續坐在星巴克，不要去補習班了」

對此，其他人也紛紛回應，「你的意思是洪七公說要教你武功，你卻因為跟歐陽克有預約所以先走了！？」、「太強了！可以用字跡認老師！」、「老師原來已經在休息了，但看到解不出來的弟子還是忍不住出手」、「以前當助教在台下聽過他的課，我這輩子沒想過高中數學我聽得懂」、「也太幸運了…文昌帝君直接派大師過來教耶」、「請問是哪一間星巴克，我要讓我今年要學測的孩子馬上去」、「真是熱愛教學與數學的名師啊」。

