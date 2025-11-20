她是努爾哈赤之女！皇太極同胞姊姊 卻遭凌遲處死、狠割3357刀亡

新奇中心／綜合報導

她是努爾哈赤的女兒，卻成為權力鬥爭的犧牲品，是歷史上，唯一因政治鬥爭而被淩遲處死的公主，被割了3357刀才死去，她就是皇太極同胞姊姊「愛新覺羅‧莽古濟」這位公主究竟犯了什麽大罪，竟遭遇如此慘烈的結局呢？

努爾哈赤的女兒、是歷史上唯一因政治鬥爭而被淩遲處死的公主。（示意圖／資料照）

實際上，古代公主們從出生的那一刻，便背負著沈重的責任和枷鎖。努爾哈赤的三女兒、皇太極的親姊姊「愛新覺羅‧莽古濟」，從小受到努爾哈赤的悉心培養。外人看來看，她是努爾哈赤最寵愛的女兒，但隨著時間的推移，事情卻逐漸明朗，莽古濟只是為了王權而培養出來的一顆棋子。

努爾哈赤將建州女真統一，但他並不滿足，而是把目光投向了統一整個女真的大計。女真共有四大部，分別是建州、海西、東海和野人女真，而努爾哈赤最大的敵人是海西四部，尤其是哈達部。哈達部原為海西四部的盟主，但隨著內憂外患，勢力逐漸衰弱，為了自保，哈達部首領選擇與建州女真聯姻，將自己的女兒許配給努爾哈赤。

然而，當哈達部首領去世後，哈達部逐漸分裂，努爾哈赤看準機會，將自己的三女兒莽古濟嫁給了哈達部的武爾古岱。表面上，努爾哈赤是幫助武爾古岱穩定哈達部，實際上，卻是在借婚姻之機加強自己的影響力。莽古濟的婚姻，是她為父親的統一事業所做的貢獻之一。

努爾哈赤去世後，由皇太極繼位，成為了金國的新大汗。皇太極不僅加緊了對外征戰，還通過聯姻，鞏固自己的統治地位。為了拉攏蒙古，他將自己未再婚的三姊莽古濟，嫁給了蒙古敖漢部首領索諾木杜棱。然而，索諾木杜棱本就有許多妻妾，而莽古濟只是其中之一，在他眼里，莽古濟不過是皇太極派來監視自己的工具而已，因此夫妻關系冷淡。

然而，這還不是莽古濟人生中最悲劇時刻，莽古濟的的小女兒嫁給了皇太極的長子豪格，皇太極征服察哈爾部後，將察哈爾大汗的妻子賜給了豪格，而莽古濟卻認為，這樣的做法讓自己女兒的地位受到了威脅，長期以來，她一直是父親和皇太極權力鬥爭中的棋子，如今皇太極又讓她的女兒受到屈辱，讓她心中的越發不滿。

之後，莽古濟的哥哥莽古爾泰在一次會議中，與皇太極發生了沖突，並因此做出了反叛的決定。莽古爾泰原本認為自己在氣頭上也許沒什麽大礙，但一想到皇太極過去的手段，他開始害怕自己的生命會受到威脅，最終，莽古爾泰決定反抗，而莽古濟也站在了哥哥一邊，兩人策劃了反叛，但最終被家奴告發，莽古濟的丈夫索諾木杜棱也作證指控她。

皇太極自然不會錯過這個機會，在削弱莽古爾泰的同時，將莽古濟一並抓捕，最終，莽古濟被判處淩遲之刑，她在這刑罰下遭受了無盡的痛苦，直至死去。莽古濟一生注定是悲劇的，她作為帝王之家的公主，擁有無比尊貴的身份，但卻因政治鬥爭，最終死於非命。

