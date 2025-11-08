她是情人也是岳母！前成人片女星被控殺兒子老公

前成人片女星被指控用化學藥劑殺害「媳婦」兼「伴侶」。（示意圖／Pexels）





美國拉斯維加斯發生一起關係混亂的離奇命案。46歲前成人片女星黛文（Devyn Michaels）被控謀殺46歲的強納森（Jonathan Willette）。警方在強納森住處發現他遭肢解、頭部失蹤的遺體，並且他的遺體還疑似被化學藥劑破壞。黛文與強納森有感情關係並育有兩名女兒、強納森又與黛文的兒子是合法伴侶；如今黛文遭重新以一級謀殺罪起訴，讓這起案件引起國際關注。

根據《Mirror UK》報導，檢方指出，這起案件牽涉複雜的家庭關係。黛文與強納森往來多年，但後來卻與黛文的29歲兒子戴維爾（Deviere Willette）結婚，等於同時是黛文的伴侶與「媳婦」；強納森遭殺害當晚，黛文承認曾拿木匙敲擊他後腦，聲稱「只想讓他受傷住院」，但警方相信她企圖讓強納森永遠消失。

強納森的遺體被發現時，身上有化學物質痕跡，頭顱至今還找不到，調查人員認為頭顱可能被當垃圾丟棄、送至掩埋場；黛文在測謊中對涉案問題出現了「明顯生理反應」，並曾告訴警方，她只是希望強納森「消失一陣子」以便她安排女兒的監護權。

黛文原先已與檢方達成協商，願以「二級謀殺」認罪換取約15年刑期，但她在法庭上突然翻供，聲稱自己清白，導致協商破裂。檢方因此改以一級謀殺罪重啟審判，她在法庭上激動表示「我可以證明自己是無辜的，我不會停止爭取真相」，這起離奇的案件仍在審理，最終結果尚待法院裁定。

