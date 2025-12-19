「她是我女友！」醉教練信義街頭打人被逮 女子無奈：只是朋友

（社會中心／綜合報導）台北市信義區18日凌晨發生街頭鬥毆事件，一名30歲羅姓私人健身教練，疑不滿女學員與男性友人同行，在松壽路一帶當街失控出手毆人，造成20歲王姓男子受傷，現場員警到場後出動多名警力合力壓制，將羅男帶回派出所偵辦，全案依傷害罪嫌移送台北地檢署複訊。

圖／台北市信義區一名私人健身教練，疑不滿女學員與男性友人同行，當街失控出手毆人。（翻攝 Threads）

警方調查，羅男與20歲蘇姓女子平日為「教練與學員」關係，羅男疑對蘇女頗有好感。事發前眾人於信義區夜店消費，至今日凌晨約3時散場後，羅男見蘇女與20歲王姓男友人一同離開、準備續攤，遂上前要求蘇女「跟他一起回家」，遭對方拒絕，雙方爆發口角。

蘇女與友人表示，雙方僅為朋友與學員關係，未與羅男交往，但羅男情緒激動，當街對王男揮拳攻擊，蘇女上前勸阻也遭推倒在地。王男隨即脫離現場報警求助，附近執行夜間勤務的信義分局員警趕抵後，發現羅男身材壯碩、情緒仍失控，遂在5、6名警力協助下將人壓制制服，並帶返派出所管束。

據了解，羅男酒醒後向警方供稱，蘇女是其「女友」，但蘇女到案後明確否認，重申雙方只是一般朋友與學員關係，當晚在夜店外只是巧遇；警方初步偵訊後，王男決定提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌送辦，後續將由檢方進一步釐清雙方關係與事發經過。

