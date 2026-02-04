「她是班上的模範生」朗讀比賽曾兩度奪冠 土城11歲女童家中離奇身亡...校方不捨發聲

新北市土城延和路一處住宅疑似發生一氧化碳中毒事件，11歲女童不幸身亡，隔日其餘7名家人出現不適送醫，警消檢測屋內一氧化碳濃度偏高，事故原因仍待釐清。（翻攝畫面）

新北市土城區日前接連發生疑似一氧化碳中毒事件，一名11歲女童於家中被發現身亡，約14小時後，其餘家人也陸續出現身體不適送醫。警消進一步檢測發現屋內一氧化碳濃度偏高，初步研判與熱水器燃燒不完全、通風不良有關，相關死因仍待檢警釐清。

而不幸身亡女童的校方透露，她是班上的模範生，曾參加全市朗讀比賽且2次拿下冠軍，如今意外身亡，實在讓人感到遺憾不捨。

土城11歲女童死亡 事發經過為何？

前天（2日）下午，位於土城延和路一處社區住宅。家屬當天發現女童起床時間異常晚起，至下午仍未踏出房門，進房查看時赫然發現女童已無生命跡象。

警消到場後確認，女童已無呼吸心跳，身體出現屍斑，研判死亡時間已久，現場立即封鎖並通報檢警相驗。

同住家人也中毒？ 一氧化碳濃度曝光

約在隔日（3日）凌晨4時許，屋內其餘7名家人陸續出現頭暈、不適等症狀，隨即通報救護，全數送往醫院治療，所幸皆意識清楚，無生命危險。

警消人員進入屋內檢測，發現室內一氧化碳濃度達37ppm，研判案發當時數值可能更高，疑似為裝設於5樓後陽台的熱水器燃燒不完全，加上室內吊掛大量衣物、通風條件不佳，導致一氧化碳累積。

是否同為一氧化碳中毒？ 為何女童先身亡？

法醫相驗時指出，女童遺體出現口吐白沫、腹部腫脹，血液與屍斑呈現輕微桃紅色，符合一氧化碳中毒特徵之一。此外，女童臥室位置距離熱水器最近，也被列為研判死因的重要因素。

目前檢方已抽取血液樣本進行檢驗，以確認是否與一氧化碳中毒存在直接關聯，相關責任與事故原因仍待進一步釐清。

朗讀比賽兩度奪冠 師長不捨模範生離世

校方表示，女童自一年級起即為班上模範生，四年級後展現語言表達天賦，曾在校內台語朗讀比賽奪得第一名，並連續代表學校參加全市賽事，成績優異、表現穩定，深受師長肯定。

突如其來的噩耗讓全校師生震驚不捨，校方已啟動關懷機制，提供同學與相關師長心理輔導資源。

