她是阿姨、繼母還是親生母？ 一紙鑑定報告揭42年複雜親子關係
台南張姓婦人曾在42年前未婚生子，礙於當時保守的社會氛圍和拮据的經濟條件，她沒辦法獨自養大小孩，甚至無法替兒子申報戶口。萬般無奈之下，她只好央求親姊姊和郭姓姊夫收養，讓兒子在一個完整的家庭中成長。往後多年，又陸續發生一連串變故，結果張婦竟成為兒子的養母，直到近來兒子才向法院申請確認母子關係。
張婦在法庭中指出，當年她未婚生子，不敢幫兒子報戶口，然而隨著兒子7歲將屆齡入學，張婦急需為孩子取得戶籍，便先以「父母不詳」的方式入籍，隨後由郭姓姊夫與姊姊在1990年正式辦理收養手續，她因此成為兒子的「阿姨」。然而，姊姊和姊夫8年後協議離婚，姊夫取得了兒子的單獨監護權。為了能名正言順地陪伴和照料兒子，張婦居然嫁給前姊夫，成為兒子的繼母兼養母。
即便張婦與郭男在2021年再次離婚，她依然選擇與兒子相依為命。直到今年9月15日郭男才終止收養關係，外加張婦姊姊去世，這段領養關係正式畫下句點。母子倆迫不及前往成大醫院進行DNA親子鑑定，決心用科學證據來驗證彼此是「血濃於水」的母子關係，
鑑定報告結果證實，親子關係概率值高達99.999233％，法官最終依據這份親子鑑定報告，裁定張婦與兒子確實是母子關係。
