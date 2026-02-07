她是「時間管理大師」？女子懷孕後失聯 丈夫與兩男同時自稱情人震驚親友

李女士家屬直言女子是「時間管理大師」，讓家人難以接受。（圖／翻攝自小莉幫忙，下同）

大陸河南新鄉一名女子懷孕後突然失聯，丈夫與家人原以為她只是前往醫院產檢，未料卻捲入一場多重戀愛關係的混亂局面，目前已有三名男子聲稱與她交往，其中包括其合法丈夫。

李女士兒子受訪表示，妻子結婚六年，突然懷孕後失聯，讓家人非常擔心。

報導指出，李女士向節目《小莉幫忙》反映，稱其兒子與該女子結婚已六年，妻子於2026年1月8日告知懷孕消息並表示需前往醫院檢查，但隨後便音訊全無。無論電話或微信皆無回應，家屬開始焦急尋人。數日後，一名陌生男子找上李家，自稱是李女士兒媳的男友，甚至表示已與該女子交往兩年，期間對方告知自己是離婚單親媽媽，該男子還表示，兩人隨後開始交往並展示轉帳記錄作為證據。

足療店老闆透露與該女子交往一年多，得知對方懷孕後還曾貸款支援。

雙方決定一同前往女子經營的足療店查找，卻意外得知該店實際為另一名男子所開，而這名店主張先生也自稱與該女子交往一年多，同樣曾提供資助，甚至因其懷孕消息而貸款幫助。在兩名男子驚愕之餘，該女子的丈夫也坦言不知情。他表示，妻子過去經常深夜歸家，稱因需照看兩家店鋪而晚歸，雖心有疑問但仍選擇信任，未深入追問。

女子父親面對女兒多重戀情風波感到震驚，坦言也被女兒「連累」。

目前已有三名男子表示與該女子處於戀愛關係。李女士的家屬受訪時直言：「她就是時間管理大師。」全家人只希望盡快聯繫上這位「失蹤」的孕婦，釐清真相並確認其人身安全。在進一步調查中，記者找到女子的父親，對方證實李女士為親家，但表示不認識足療店老闆張先生。然而張先生卻稱曾到女方家中拜訪並與其父見面。女子父親得知情況後無奈回應：「她不只害了女婿，也連累了我。」目前也聯繫不上女兒。

據悉，三名男子目前皆已向警方報案，事件正在進一步處理中。對此，當地的律師就表示，若配偶有過錯，另一方可向法院提起離婚訴訟，並在財產分割中主張過錯方少分或不分財產。此外，若涉案的戀愛對象不知對方已婚，可依法主張返還戀愛期間的大額轉帳款項。





