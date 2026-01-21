她暖暖包放「胸口」9小時 燙傷皮膚整片剝落！醫示警

22歲上班族為了禦寒，將暖暖包放乳溝9小時，下班回家才發現胸口已經燙傷，趕緊就醫。茂盛醫院提供



冷吱吱！不少人靠暖暖包禦寒，可得小心「低溫燙傷」。台中市一名上班族把暖暖包放在乳溝，上班過了9個小時，返家才取出，發現左乳皮膚已脫落，且有長4公分寬3公分的泛紅區塊，發現左乳皮膚已脫落，且有長4公分寬3公分的泛紅區塊。

收治女病患的茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜指出，55歲女病患為了保暖，臨機一動，拆包暖暖包放在乳溝中，便出門工作。等下班回到家，將暖暖包取出時，赫然發現左乳上出現長4公分寬3公分的泛紅區塊，並用衛生紙擦掉上面的黃色組織液，當晚立即看診。

鍾佩宜檢查，確認淺二級燙傷，已有一層皮膚脫落，並流出組織液。這位上班族對鍾佩宜表示，使用暖暖包約9小時期間，並沒有覺得熱感或不適，所以完全不知乳房已被燙傷，等要取下暖暖包時，被一塊泛紅的皮膚給嚇到。

醫師給予預防性抗生素，待傷口癒合，若留下疤痕再來除疤。鍾佩宜提醒，暖暖包造成低溫燙傷的病人是冬天皮膚科的大宗，曾有民眾皮膚已烤出網狀或火焰狀的紅斑，稱為火逼性紅斑，一經檢查竟為惡性腫瘤，不可輕忽！

鍾佩宜建議容易被燙傷的高危險群包含老人、糖尿病患者、酒醉者、小寶寶，都屬知覺遲鈍者，最好選用溫度較低的貼膚性暖暖包避免燙傷，也挑選會漸漸降溫的產品，如熱水袋之類的，使用時也要不斷變換位置，不要讓同部分的皮膚持續接受熱源，最好30分鐘就中斷，讓皮膚休息。

22歲上班族為了禦寒，將暖暖包放乳溝9小時，下班回家才發現胸口已經燙傷，趕緊就醫。茂盛醫院提供

