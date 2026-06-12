她曝和年收500萬尪離婚原因 網：找回自己真的很重要

有位女性網友在網路論壇po文，提到自己和年收500萬的老公離婚了，原因包括發現老公曾去過國外風俗店，以及購買保險套的發票等線索。（示意圖，取自pexels）

台灣離婚率長年居高不下，光是去年就有5.3萬對離婚，統計約有半數婚姻撐不過8.3年。近日有位女性網友在網路論壇po文，提到自己和年收500萬的老公離婚了，原因包括發現老公曾去過國外風俗店，以及購買保險套的發票等線索，最後感情走到只剩下曬禮物，「其實我都知道，自己的內心是空的」，最終她選擇放手，不僅讓對方去過想要的生活，「而我，也該把自己找回來了」。

有位女網友近日在Dcard論壇po文，提到自己跟前夫是學生時期認識，2人從認識到結婚，一起走過了12年。她提到，前夫出社會後，一路換工作、升遷、跳槽，到現在年收達500萬，但高薪伴隨著高責任、高壓力，很多時候都是自己一個人，等著他忙到凌晨

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原po補充提到，後來有天發現前夫去國外風俗店的紀錄，「很多以前覺得奇怪卻選擇忽略的事情，突然全部串了起來」，像是看過對方買保險套的發票，「那時候問他，他說是幫朋友買的伴手禮，當時的我也相信了。」

原po無奈表示，自己以前從不會想炫耀另一半送的禮物，但不知道從什麼時候開始，越來越喜歡分享收到的驚喜和各種物質上的滿足，當感情裡最重要的東西正在流失時，開始需要透過那些看得見的東西，來證明自己還擁有些什麼，「每一次發文，每一次曬禮物，其實我都知道，自己的內心是空的」。最後她選擇放手，讓對方去過想要的生活，「而我，也該把自己找回來了」。

該篇po文曝光引發熱議，有不少網友湧入留言，「很棒，找回自己真的很重要！加油喔！」「如果2人只剩曬禮物，就只剩物質生活了」「還好沒生小孩？」「看了部分藍頭留言，真心覺得難怪越來越多人不願意同甘共苦。」

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