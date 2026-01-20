她曝差點在國外引發校園暴動！ 全因台灣這5種零食

有位女性網友在網路論壇po文，提到自己去宿霧讀語言學校的趣事，因帶鳳梨酥等5種台灣零食去分享，沒想到差點變成「校園暴動」。（示意圖，本刊資料照）

台灣許多零食經典零食深受外國人喜愛，像是鳳梨酥、義美小泡芙等等，今（20）日有位女性網友在網路論壇po文，提到自己去宿霧讀語言學校的趣事，因帶了5種台灣零食去分享，沒想到差點變成「校園暴動」。

有女網友今天在Dcard論壇po文，指最近她剛從宿霧讀完語言學校回到台灣，原po提到在學校的趣事，自己因為帶了幾款台灣零食，竟成了在學校的生存護身符，每次下課一拿出來，座位旁邊就瞬間變成了小型聯合國。

原po還搞笑表示，帶去的台灣零食太夯，同學搶到差點打架變成「校園暴動」。她更列出5款外國朋友很愛的台灣零食，首先是「鳳梨酥 」，本來以為這很老套，結果外國人超愛；第二種「牛軋餅 」，原本怕外國人不能接受鹹甜鹹甜的味道，結果日韓朋友整個瘋掉；第三種「義美小泡芙」，堪稱是國民外交之光；第四種「有塞內餡的那種蛋捲 」，每人吃到的表情都超震驚，像發現新大陸一樣；最後是「芋頭酥」，原本怕外國人不敢吃芋頭，結果因為它綿綿的又不會太甜，但缺點就是期限超短。

該篇po文曝光後，有許多網友紛紛湧入留言，「鳳梨酥真的是經典中的經典」「牛軋餅真的很強！我之前帶去美國給同事吃，他們也瘋掉」「食物真的是最好的破冰道具XDD」「美食外交~台灣的新路線」「這些吃到膩的，沒想到外國人這樣喜歡！」

