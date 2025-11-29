她曝民眾黨危機：接受「副首」模式恐淪傭兵

▲國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌「鄭黃會」會面，確定藍白合基調。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文日前與民眾黨主席黃國昌會面，確定藍白合基調。資深媒體人黃光芹臉書發文，直言藍白合在 2026年地方選舉的本質是「硬送作堆」，其真正的「醉翁之意不在2026、而在2028」。她分析，站在藍營立場，2026大可總攬全局，沒必要跟白營談，而國民黨可打的主意是：「我『賞』你1到2個區，大家作作樣子，先把民眾黨框住，才能補國民黨2028缺的那一塊拚圖。」

黃光芹認為，國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌同時喊出的「1+1>2」只是場面話，真正的政治公式是「31%+14%」。她指出，形式上那個1是尊重民眾黨是個獨立政黨，但民眾黨應知，就政治實力來說，自己目前只是14%，取捨的關鍵在於還要不要堅持自己的1。此外，她粗略以45：40%的態勢分析，認為賴清德總統如果不先回到4成的基本盤，2028年尋求連任的選情並不樂觀。

針對民眾黨的提名策略，黃光芹對其主動示弱的態度表達質疑。她表示，原本以為只有黃國昌採「比民調、輸了就退」的模式，後來卻驚聞此模式可能擴及宜蘭和嘉義市。她直言：「這種跳過協調機制，主動願意『送頭』進民調絞肉機的作法，看似嘴上公平，實則是主動獻策幫鄭麗文主席解圍。」她揣測，若非輿論發酵，民眾黨警覺到連新竹市本命區都要，「連眼睛都不眨一下，就要送進絞肉機」，否則恐怕連僅有的籌碼都要獻祭給國民黨。

黃光芹同時批評民眾黨發明以「聯合政府」模式，加入「副首」作為2026年可退而求其次的籌碼，此舉凸顯了民眾黨在2026年提名上的窘境。她警告，這種模式恐要一路適用到 2028 年，民眾黨必須向外界坦承：「是否主從地位已定，民眾黨自此成為傭兵，那就不要再吵、再鬧了。」

