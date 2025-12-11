她曝酒店男客「手機桌布共通點」10個裡中9個 網驚：每日恐婚

一名在酒店從業的女子觀察，10個男客人中，就有9個手機桌布是妻小的照片。（示意圖／unsplash）

近日一名在酒店上班的女子透露，根據她的觀察，男客人的手機桌布，10個有9個會放自己的老婆、小孩照。文章一出便掀起熱烈討論，不少網友感嘆「當然要先讓酒店女知道他有妻小，自然能引來只想玩而不需要負責的」、「每日恐婚」；也有人認為，部分客人只是去酒店談生意應酬，沒有其他心思。

這名女子日前在Threads發文分享自己上班時觀察的狀況，直言「酒店客人的手機，10個有9個鎖定畫面是老婆小孩」，迅速引起網友熱議，並獲得超過3.7萬按讚。

許多鄉民紛紛在底下留言，「出來玩的必須亮出自己有家室，我就出來玩玩別纏我，如果要纏著我，那是你自願的，我可沒逼你啊」、「如果不放，他根本就不記得自己有老婆小孩」、「那種畫面放自己女友、老婆的我都覺得看看就好」、「在社群媒體上曬幸福家庭的男人，很高比例都有外遇」、「都是表演型自戀人格，超噁」、「當然要先讓酒店女知道他有妻小，自然能引來只想玩而不需要負責的」、「證明出來逢場作戲，還是要回家」、「我以為愛家的男人才會用老婆小孩的畫面」、「每日恐婚日常，如果不幸發生上來討拍還會被譏笑眼光真差」。

也有人分享，「我有朋友在做男男按摩，他說他看過客人手機鎖定畫面也是他的老婆跟女兒」、「小時候在酒吧上班，一堆有老婆的男人框好幾個小姐來玩，玩的超開心！原本就不想結婚了，看了更恐婚了」、「在網路上到處亂約的很多大頭貼也都另一半，真的，我還遇過剛結婚的那種」、「養生會館的客人也是啊，還有全家福哦」、「上次聽到我朋友故事也是類似有老婆小孩的藝人跟她約我真的嚇到 （她拒絕」、「很多偷吃的，LINE頭貼都是老婆小孩全家福照」、「唯一綠我的前任鎖屏也是我，社交軟體也都標我，然後他出軌對象也知道我」。

還有人指出，「會介意的都是錢給的不夠多，一個月給我十幾二十萬我管他去哪」、「我老公去點小姐我不會說什麼，不要染病回來就好」、「我也覺得還好欸，結紮就好，他愛去就去，我根本不在意，自己愛瞞東瞞西的那種才無聊」、「有時候就是去談生意的，幹嘛這樣危言聳聽」、「很多都是去酒店談生意的，有些業務都喝酒喝到會怕，沒事根本不會想去酒店」、「看起來越安全的越危險」、「中上階層的家也是擺放很多全家福」、「就是一個大家都在演的地方」。

