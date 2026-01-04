她曝：黃國昌聲量瞬間趴在地板，柯文哲輕易的踩踏過

記者李鴻典／台北報導

政治評論員吳靜怡今（4）天表示，柯文哲出來了，黃國昌消失了，這週就看黃國昌要不要坐下來談總預算？不然都是騙術！

柯文哲聽到記者提問要遞麥克風給黃國昌，記者隨即補上一句，請教柯主席（圖／翻攝畫面）

吳靜怡指出，「柯文哲一副總統辦不到的『朝野和解』由我來做」，上週一下坐在黃國昌老大傅崐萁旁邊，一下坐在柯建銘旁邊稱人老大；一下將對民進黨仇恨推給陳佩琪，一下將過去老柯的不愉快推給高虹安。

但離開立院之後，談到總預算卻又再怪賴政府太偏執，可是藍白明明堅持不等釋憲就要軍人加薪列入預算，難道柯文哲敢叫民眾黨立委週二跑票？！如果不可能幹嘛演這場戲呢？如果三黨坐下來協商這麼容易，黃國昌願意嗎？這些都是演戲過過場而已，然後再約韓國瑜院長打打屁。

吳靜怡也說，黃國昌無論有沒有兩年條款，已經沒有政治影響力，陳昭姿委員為了《人工生殖法》修法奔走已久，更突顯黃國昌根本沒有協商能力，現在訊號就是立院議題找柯文哲、藍白選舉找柯文哲；黃國昌在黨內事務處理的節奏，完全和黨內秘書長平行線，讓黨內的人都覺得黃國昌只想管好自己！

吳靜怡分析，黃國昌聲量瞬間趴在地板，柯文哲輕易的踩踏過；黃國昌要抵抗的不是柯文哲，而是自己激進提出彈劾總統的議題提早凝聚了綠，讓白營中間選票嚴重流失。

民眾黨最不敢面對的就是中南部選票崩盤，民眾真的很不喜歡黃國昌，吳靜怡表示，這樣下去，柯文哲怎麼搭配韓或盧選個副總統？

