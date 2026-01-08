她曬「小英同款」本尊7字讚 獲「總統級認證」萬網吃醋！

政治中心／江姿儀報導



前總統蔡英文卸下總統職務後，仍活躍於社群平台，時常海巡與網友互動，驚喜現身留言區留下0距離感的親民發言，常逗樂一票民眾。近期1名媽媽昨（7日）曬出留著「小英招牌短髮」的女兒認真寫作業的畫面，短短6分鐘就釣出蔡英文親回大讚「未來當總統也不是問題」。另一名脆友日前曬出自己的表演造型「莫名用了一顆蔡英文的髮型，這樣蔡英文會回應我嗎？」，蔡英文閃現親切回覆「7字」，引發10萬網友暴動。





前總統蔡英文過去以一頭蓬鬆有型的短髮示人，這樣的造型早已成為她鮮明的個人標誌，卸任後髮型依舊維持不變，辨識度十足。近日1名肚皮舞舞者在Threads上曬出同款短髮，只見她身穿華麗舞蹈服飾，頭頂「小英招牌短髮」，對著鏡頭露出絕美笑容，配文跪求小英前總統來海巡「莫名用了一顆蔡英文的髮型，這樣蔡英文會回應我嗎？」，果真召喚出蔡英文親回讚美「你比我漂亮很多」。





她曬「小英同款短髮」釣出本尊讚：比我漂亮 獲「總統級認證」10萬網狂吃醋！

脆友（右）曬「小英同款短髮」，釣出蔡英文（左）讚「你比我漂亮很多」，讓萬網嫉妒吃醋。（圖／翻攝蔡英文Threads、Threads＠dianabellydance_tw授權提供）





貼文曝光，瀏覽次數破91萬，10萬網友陷入瘋狂，嫉妒留言「心機好重！不要想這樣騙我們貓英大統領！」、「她會說：我不確定這是有社會共識的召喚方式～」、「你要把任何東西拌香菜，他一定會回你！」、「要拐喵統領，首先要用刈包加二倍芫荽」。事後，原PO發現自己如願被蔡英文海巡翻牌，昨（7日）加碼PO出熱舞片，激動標註蔡英文帳號表示「小英總統海巡到我這邊，開心到躺下去！小英總統，我想跳舞給妳看！佔用您的青春十分鐘可以嗎？」。影片一出，網友狂吃醋怒喊「你不要一直想用美色跟才華吸引喵英」、「小英已寵幸過妳，妳的扣打已用完」，網友反應逗趣，讓眾人圍觀笑翻。





