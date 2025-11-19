她曬30年前麥當勞「高級任職周年禮」！ 釣前員工曝超狂禮物清單

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有網友分享，30年前的麥當勞曾送做滿一年的員工「Logo戒指」，大讚超高級，引起網友熱議，還有人分享過去工作10年時，拿到公司發送的真金、純銀名牌。

一名網友在臉書社團「迷你廢物俱樂部」貼出麥當勞Logo的戒指照，表示「30年前的麥當勞，做滿一年的員工會送麥當勞Logo戒指，還用很美的盒子裝！整個高級感」。

貼文一出，許多網友紛紛留言「好特別」、「好有儀式感」、「麥噹噹還不趕快復刻！」、「這個絕對可以當傳家寶」、「以前的美麥與現在的台麥真的有差齁」、「好有質感」。

還釣出前員工透露，拿過最佳服務員的絲巾和鏟子，也有人則是拿到公司發送的真金、純銀名牌，直呼「以前真的大手筆」，更有人透露戒指還是純金純銀的。

