她曾在囚籠中跳舞！白俄反對派英雄獲釋 關她的牢房沒有馬桶

2025年12月13日，柯列斯尼可娃獲釋後，在與其他獲釋囚犯一同搭乘的巴士上面露燦笑、手比愛心，拍照時巴士已在烏克蘭境內。路透社



美國總統川普特使與白俄羅斯總統魯卡申柯進行2天會談後，白俄昨天（12/13）釋放123名囚犯，除了最知名的諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基，還有反對派英雄柯列斯尼可娃（Maria Kalesnikava），她2020年被捕後長期遭單獨關押在狹小惡臭牢房，連馬桶都沒有，只挖一個洞讓她「解決」，獄警還會在她面前撕毀家人來信打擊她，昨天她獲釋前往烏克蘭。

白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）與川普特使科爾（John Coale）在白俄明斯克進行2天會談後，魯卡申柯釋放123名囚犯，美國同意解除對白俄羅斯鉀肥的制裁措施。

2020年8月24日，柯列斯尼可娃在明斯克召開記者會，她於隔月被捕，入獄超過5年。路透社

獲釋囚犯中最知名的當屬2022年諾貝爾和平獎共同得主畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski），他2021年7月遭關押，獲釋後在立陶宛維爾紐斯受訪時說：「我們的戰鬥還在繼續。」

另一名獲釋囚犯43歲的柯列斯尼可娃（Maria Kalesnikava）被視為白俄「反抗的象徵」，她本是交響樂團的長笛手，旅居德國12年，2020年白俄羅斯總統選舉，多名具政治實力的男性遭禁止參選，柯列斯尼可娃和另外2名女性聯手對抗魯卡申柯。

2020年7月17日，白俄羅斯反對派人物柯列斯尼可娃（右）和澤布卡羅（左），共同支持季哈諾夫斯卡婭（中）競選總統，與魯卡申柯對抗。路透社

柯列斯尼可娃和澤布卡羅（Veronika Tsepkalo），共同支持季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）競選。政治素人柯列斯尼可娃最初在一些公開演說中表現得猶豫、生硬、忘詞，不過逐漸建立自信，很快就成為能鼓動人心的激情演說者。

3名女性在全國掀起反魯卡申柯風潮，成為反對派象徵，不過澤布卡羅和季哈諾夫斯卡婭之後在壓力下離開白俄，只有柯列斯尼可娃留在國內。

2020年8月魯卡申柯宣布獲全國8成選票當選總統，反對派質疑舞弊，全國各地發生抗議，僅明斯克的抗議便湧入20萬人。柯列斯尼可娃代表的反對派就選舉結果提出申訴，組織各界代表召開圓桌會議，希望社會平穩過渡，重新大選。

2022年5月26日，柯列斯尼可娃遭關押期間，妹妹霍米奇在德國手持姊姊照片發表演說。路透社

2020年9月，她在街頭遭蒙面警察拖進車，送往烏克蘭邊境，威脅將她驅逐出境無論「活的或是肢解」。她將護照撕成碎片，致使無法出境。她被捕後抗議者走上街頭，舉著「瑪麗亞（柯列斯尼可娃）萬歲」標語，高喊她的名字。

當時一個流傳甚廣的笑話稱「白俄警察晚上圍坐在營火旁，會互相講述柯列斯尼可娃的故事，嚇唬對方」，從這笑話可一窺政權對她的畏懼。2021年她因從事極端活動、陰謀奪取政權等罪名受審，她在法庭的囚籠裡面帶微笑、翩翩起舞，她遭判11年，被列入參與恐怖活動名單。

柯列斯尼可娃入監到獲釋共5年3個月，大部分時間都被單獨監禁，無法與家人或律師見面或聯繫。根據其支持者從獄方獲得消息，她長期被單獨關押在狹小、惡臭的牢房，她沒有馬桶，廁所是地板挖一個洞，獄警會當著她的面，撕毀家人給她的信函。2022年，她接受了胃潰瘍和腹膜炎的手術。

2025年12月13日，柯列斯尼可娃獲釋後，妹妹霍米奇在立陶宛維爾紐斯等待未果，柯列斯尼可娃獲釋後前往烏克蘭。路透社

她的妹妹霍米奇（Tatsiana Khomich）2024接受路透社訪問時說，柯列斯尼可娃如同遭受酷刑，家人擔心她的生命安全，還說柯列斯尼可娃因胃潰瘍，無法消化獄中大部分食物，體重急劇下降。同年11月，柯列斯尼可娃獲准與父親短暫會面，根據現場照片，會面場所應是獄中醫院。

柯列斯尼可娃昨天獲釋前往烏克蘭，妹妹霍米奇說其實之前很擔心姊姊再次拒絕離開白俄，已經在心裡盤算該如何說服她離境，也說姊姊獲釋後已通過電話：「我好想擁抱瑪麗亞（柯列斯尼可娃），過去5年對我們來說非常艱難。」

柯列斯尼可娃獲釋後發布影片表示感受到「難以置信的幸福感」，她說：「親眼見到所愛的人，擁抱他們，並意識到我們現在都是自由的人。看到第一個自由的日落，真是太開心了。」

2025年12月13日，柯列斯尼可娃獲釋後，在與其他獲釋囚犯一同搭乘的巴士上面露燦笑、手比愛心，拍照時巴士已在烏克蘭境內。路透社

